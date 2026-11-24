Vanessa Emde muss sich bei 44 Abgeordneten für ihren Verbleib in der Berliner Fraktion rechtfertigen. Der Ausgang entscheidet über die Stabilität von Rot-Grün-Rot.

Am kommenden Dienstag gegen 15 Uhr findet eine entscheidende Abstimmung unter den 44 Berliner Abgeordnete n der Partei Die Linke statt. Im Mittelpunkt steht das weitere Schicksal von Vanessa Emde, deren Verbleib in der Fraktion die Zukunft der angestrebten Koalition Rot-Grün-Rot bestimmen wird. Sollte Emde die Mehrheit nicht erhalten, scheitert das Projekt der radikal-linksen Regierungsbildung in Berlin bereits im Ansatz.

Abstimmungsdetail und geschlossener Kreis

Die Sitzung ist streng geheim und exklusiv für die Mandatsträger im dritten Stock des Berliner Parlaments reserviert. Um jede Einflussnahme nach außen zu unterbinden, sind alle Angestellten und Mitarbeiter angewiesen, den Tagungssaal zu verlassen. Vanessa Emde, die in den Vorjahren ihre Auftritte oft mit dem Ruf "Niemals allein, immer gemeinsam!" beendete, wird an der Sitzung teilnehmen. Ihr Ziel ist es, vor den Kolleginnen und Kollegen noch einmal für ihre politische Position zu werben und gegen die geforderte Exklusion zu argumentieren.

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Prominente Unterstützung und interne Kritik

Nicht alle innerparteilichen Gegner des Ausschlusses haben sich zurückgehalten. Martha Kleedörfer, die stellvertretende Fraktions- und Parteichefin, hatte im Oktober in einem internen Chat deutlich gemacht, dass sie die Vorwürfe gegen Emde für inakzeptabel hält. In einem Video auf Instagram sprach sie von haltlosen Antisemitismusvorwürfen und einer wahnsinnigen Pressekampagne. Zudem sammelt die Gruppierung Linke in der Linken Unterschriften für eine Protestpetition, die bereits 1550 Namen zählt und die Solidarität mit Emde, die von ihren Anhängern liebevoll "Vedi" genannt wird, zum Inhalt hat.

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Koalitionäre fordern bedingungslosen Ausschluss

Die potenziellen Partner für eine neue Regierung, die SPD und die Grünen, haben ihre Position klar bezogen. Sie stellen sich bedingungslos hinter den Anspruch der Linken, Emde aus der Fraktion zu werfen. Kai Lange, ein prominenter Vertreter der SPD, betonte, dass israelbezogener Antisemitismus in einer Rot-Grün-Rot-Koalition keinen Platz habe. Er erklärte, dass er den Mitgliedern seiner Partei nicht empfehlen werde, einem Koalitionsvertrag zuzustimmen, falls Emde spätestens bis zum Ende der Verhandlungen nicht die Fraktion verlassen hat.

Rechtliche Folgen und politisches Echo

Falls der Fraktionsausschluss stattfindet, bleibt Emde dennoch Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses. Der Parlamentssitz ist durch das Wahlergebnis gesichert und gewährt ihr weiterhin einen monatlichen Abgeordnetendiener. Kurz vor der Abstimmung konterte Emde den politischen Druck mit scharfen Worten. Sie wies die Kritik der Koalitionspartner zurück und stellte fest, dass SPD und Grüne die eigentlichen Wahlverlierer seien. Wer ihnen den Fraktionsausschluss als Koalitionsgeschenk anbiete, habe das Wahlergebnis vergessen.