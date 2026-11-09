France Info Entschuldigung nach beleidigendem Interview mit Marcel

France Info entschuldigt sich für Live-Interview mit 8-jährigem Marcel, der Macron und Polizisten beleidigte. details zu den Schulprotesten in Paris.

Der französische Fernsehsender France Info hat eine öffentliche Entschuldigung herausgegeben, nachdem er einen Achtjährigen live im Programm interviewt hatte. Der Junge nannte Staatspräsident Emmanuel Macron einen Dreckskerl und beschimpfte die Polizei. Dies geschah an einem Samstag während einer Demonstration in Paris.

Live-Interview mit Marcel vor Macron

France Info gesteht ein, den Kindern ein Mikrofon gegeben zu haben, was nicht zulässig war. Die Senderleitung bedauert diesen Fehler öffentlich. Der achtjährige Marcel hatte bei einem Schulprotestmarsch in der französischen Hauptstadt teilgenommen. Er nutzte die Gelegenheit, um seine Wut über die Regierungslage hinauszulassen.

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Emmanuel Macron und Polizei in Fokus

Marcel sprach sich gegen den französischen Präsidenten aus. Er bezeichnete Emmanuel Macron als einen Dreckskerl. Zudem beschimpfte er die anwesenden Beamten als beschissene Bullen. Die Demonstration führte vom Place de la République zum Place de la Nation. Dort herrschte eine angespannte Stimmung unter den Teilnehmern.

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Konfrontation vor der Kamera

Eine Reporterin von France Info hielt Marcel das Mikrofon hin. Sie fragte ihn nach seinen Gründen für die Teilnahme am Protestzug. Anstatt eine ruhige Antwort zu geben, schimpfte das Kind weiter. Die Journalistin versuchte zu intervenieren und bat ihn, keine Schimpfwörter zu verwenden. Der Vater stand beim Gespräch dabei und griff nicht ein.

Schulproteste und Zahlen des Innenministeriums

Am Tag des Vorfalls demonstrierten laut dem französischen Innenministerium 46.000 Menschen in Paris. Die Schule protestierten gegen die aktuellen Pläne der Regierung. Die hohen Teilnehmerzahlen zeigen die große Betroffenheit der Bevölkerung. Der Sender brach das Interview schließlich ab, um weitere Eskalation zu vermeiden.