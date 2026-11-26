Francesco Friedrich startet mit zwei Siegen in die neue Bob-Weltcup-Saison in Altenberg. Das erste Rennen nach Olympia markiert den Beginn des Zyklus für 2030.

Die Aufmerksamkeit der Bob- und Skeletonwelt richtet sich dieses Wochenende auf die Eisschlange im sächsischen Altenberg. Dort findet am Start des neuen Weltcup-Wochenendes das erste große Kräftemessen nach den Olympischen Spielen in Italien statt. Dieser Wettbewerbsstart markiert gleichzeitig den offiziellen Beginn des neuen Olympia-Zyklus, der auf die Spiele 2030 in Frankreich ausgerichtet ist.

Francesco Friedrich legt Grundstein für Olympia 2030

Francesco Friedrich, der 36-jährige Rekordweltmeister mit insgesamt 16 Titeln, steht im Fokus der neuen Saison. Nach dem Rückzug des Doppel-Olympiasiegers Johannes Lochner hat sich die Aufmerksamkeit wieder voll auf den Lokalmatador aus Pirna verlagert. Friedrich hat sich zum Ziel gesetzt, in vier Jahren erneut auf dem Olympia-Treppchen zu stehen und legt dafür jetzt den notwendigen Grundstein.

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Für den Erfolgssportler ist ein ruhiger Start in die Kampfsaison ausgeschlossen. Er betont, dass er etwa 150 bis 200 Läufe pro Saison absolviert, um die notwendige Trainingsbasis für die Entwicklung der Schlitten zur Olympiasaison zu erhalten. Diese Läufe sind für ihn essenziell, da sie direkt in die sportliche Entwicklung einfließen. Ohne diese Intensität fehlt ihm die nötige Erfahrung für den größten Wettkampf vier Jahre später.

Auf seiner Heimatbahn in Altenberg ist Friedrich fest entschlossen, im Zweier- und Viererbob zu gewinnen. Ein Doppelsieg hätte nicht nur taktische Vorteile, sondern könnte ihm auch einen historischen Meilenstein ermöglichen. Mit zwei weiteren Titeln in Altenberg würde er die enorme Marke von 100 Weltcup-Siegen erreichen. Derzeit fehlen ihm noch elf Siege, um diese Rekordzahl zu knacken.

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Simon Wulff gibt nach Doping-Sperre sein Comeback

Die Ausgangsbedingungen für Friedrich in Altenberg sind optimistisch, da mit Simon Wulff der beste deutsche Anschieber zurückkehrt. Der 25-jährige Ex-Leichtathlet aus Dresden, der im 100-Meter-Lauf eine Zeit von 10,06 Sekunden erreicht, startet nach einer abgesessenen Dopingsperre wieder. Wulff gilt als der mit Abstand stärkste Mann an der Startkanzel für Friedrichs Bob.

Die Sperre resultierte aus dem Nachweis der Stimulanz Methylhexanamin in seiner A- und B-Probe während eines Weltcup-Wettbewerbs. Die Substanz ist zwar im Training, aber im Wettkampf verboten. Wulff gab zu, dass die Zeit, in der er den anderen lediglich zuschauen musste, nicht leicht zu verkraften war. Ob im Winter auf dem Eis oder im Sommer auf der Bahn, die Einschränkung traf ihn hart.

Die Herkunft der verbotenen Substanz bleibt bis heute ungeklärt. Es wird vermutet, dass ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel die Ursache war. Friedrich hat laut eigenen Angaben alles Menschenmögliche unternommen, um die Quelle zu finden. Diese Ermittlungen haben Tausende von Euro an Kosten verursacht, blieben jedoch ohne konkretes Ergebnis. Die Mannschaft hat daraus gelernt und ist bei der Auswahl der Nahrungsergänzungsmittel extrem vorsichtig geworden.

Langsamere Bahn und lokale Konkurrenz im Blick

Trotz der hohen Erwartungen gibt es eine technische Einschränkung vor Ort. Die Bahn in Altenberg wird vor den Rennen nicht erneut mit Wasser geglättet, was sie absichtlich langsamer macht. Dieser Eingriff dient dazu, die Sturzgefahr für kleinere Nationen mit weniger Erfahrung zu reduzieren. Die Verantwortlichen setzen hier auf einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Wettkampfhöhe.

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Francesco Friedrich steht dieser Maßnahme kritisch gegenüber. Er ist der Ansicht, dass die Bahn dank der Eismeister in einem hervorragenden Zustand ist und die Gefahren eher überbewertet werden. Da Wetter und Bahnpräparation aktuell perfekt zusammenpassen, sah er die Chance auf die Zerstörung der Bahnrekorde. Dass man nun auf Sparflamme fahren muss, empfindet er als schade für eine Rennsportart, die auf Geschwindigkeit basiert.

Auch wenn die Bedingungen nicht optimal für Rekorde sind, wird den Zuschauern ein spektakuläres Wochenende garantiert. Ein weiterer Höhepunkt ist die Rückkehr eines zweiten sächsischen Teams in den Weltcup. Maximilian Illmann aus Oberbärenburg führt dieses Team an. Der 28-Jährige ist der Junioren-Weltmeister von 2024 und startet damit erstmals seit sechs Jahren wieder mit einem sächsischen Bob auf höchstem Niveau.

Neben den Bobsportlern sind auch die Skeleton-Athleten lokale Stars. Susanne Kreher und Axel Jungk sind erneut für die Heimatfans am Start. Beide Sportler gewannen im vergangenen Februar je zweimal die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Kreher ist 27 Jahre alt und Jungk 35. Ihr Auftritt in Altenberg unterstreicht die hohe Bedeutung des Ortes als Hochburg des deutschen Bobsports.