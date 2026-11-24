Francesco Schettino tritt nach 9 Jahren Haft eine Arbeit bei einer Unterkunftsagentur in Meta di Sorrento an. Die Bewährungsauflagen umfassen 12 Wochenstunden.

Francesco Schettino hat nach mehr als neun Jahren Haft im Gefängnis sein Leben in Italien offiziell wieder aufgenommen. Der ehemalige Kapitän des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia, der für die Havarie und den Tod von 32 Menschen verantwortlich ist, lebt nun in seiner Heimatstadt Meta di Sorrento. Er hat eine unbefristete Stelle bei einer Agentur angenommen, die Ferienwohnungen und Pensionen auf der Sorrent-Halbinsel verwaltet. Diese neue berufliche Phase ist mit strengen Auflagen verbunden, die er nach seiner Entlassung erfüllen muss.

Neue Tätigkeit in der lokalen Tourismusbranche

Die Zeitung Il Giornale D'Italia berichtete, dass Schettino künftig für eine Agentur arbeiten wird, die Unterkünfte auf der Halbinsel von Sorrent betreut. Er muss täglich acht Stunden arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu sichern und seine Strafe zur Bewährung zu erfüllen. Zusätzlich verpflichtet ihn die Gerichtsentscheidung, wöchentlich vier Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Diese Kombination aus professioneller Tätigkeit und sozialem Engagement stellt einen zentralen Bestandteil seiner Freiheitsstrafe dar.

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Seiner Anwältin Francesca Carnicelli soll Schettino kurz nach seinem Freikauf signalisiert haben, dass er sehr motiviert sei. Sie zitierte ihn mit den Worten: "Ich kann es kaum erwarten, anzufangen." Dies deutet auf einen bewussten Schritt hin, eine neue Identität jenseits der negativen Schlagzeilen der Vergangenheit zu finden. Die Agentur hat ihn fest angestellt, was ihm eine gewisse Stabilität in einer ansonsten turbulenten Phase bieten soll.

Reaktion der lokalen Gemeinschaft und Bürgermeister

Bürgermeister Giuseppe Tito, ein langjähriger Freund von Schettino, äußerte sich zur aktuellen Situation des Ex-Kapitäns. Tito sprach mit der Lokalzeitung und berichtete von einem Telefonat mit dem 66-jährigen Italiener. Er beschrieb die Stimme Schettinos als müde und betonte, dass dieser unter der ständigen Aufmerksamkeit der Medien leide. Trotz der anhaltenden öffentlichen Kritik und des Spitznamens "Kapitän Feigling", der ihn seit der Katastrophe begleitet, wirkt Tito beruhigend auf die öffentliche Wahrnehmung.

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Der Bürgermeister hob hervor, dass Schettino ruhig sei und sich in den letzten Wochen viel Zeit mit seiner Familie verbracht habe. Diese Phase der Genesung und des Abschmelzens von der extremen medialen Beobachtung scheint für ihn notwendig zu sein, bevor er sich voll in seinen neuen Alltag integrieren kann. Die Nähe zur lokalen Bevölkerung und die Unterstützung durch vertraute Gesichter wie Tito scheinen ihm helfen, die Isolation der Gefängniszeit zu überwinden.

Hintergrund der Katastrophe und juristische Folgen

Die Grundlage für diese Entwicklung liegt in der Schiffskatastrophe vom 13. Januar 2012. Die Costa Concordia rammte an diesem Tag einen Felsen vor der italienischen Insel Giglio und sank. Dabei kamen 32 Menschen ums Leben, darunter 12 Deutsche. Viele Passagiere kämpften verzweifelt um ihr Leben, während Francesco Schettino das Schiff verließ und sich in Sicherheit brachte, bevor die restlichen Passagiere gerettet werden konnten.

Schettino wurde wegen fahrlässiger Tötung, Herbeiführens einer Havarie und Zurücklassens von Hilfebedürftigen zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Die Untersuchungen ergaben, dass der Kapitän mit einem waghalsigen Manöver eine Frau beeindrucken wollte, was direkt zum Unfall führte. Diese Entscheidung hatte verheerende Folgen für die Insassen des Schiffs und führte zu einem der teuersten und traurigsten maritime Unglücke der Neuzeit. Die lange Haftstrafe war die juristische Konsequenz für dieses Versagen und das frühe Verlassen des Schiffes.

Vollstreckung der Reststrafe und künftige Einschränkungen

Obwohl Schettino das Gefängnis verlassen durfte, bedeutet dies nicht, dass er straffrei ist. Er muss den Rest seiner Strafzeit in Freiheit verbüßen. Dies unterliegt der strengen Kontrolle der Justiz, die die Einhaltung der Bewährungsauflagen überwacht. Die Kombination aus der täglichen Arbeit in der Tourismusagentur und den wöchentlichen Gemeindestunden stellt sicher, dass er sozial integriert bleibt und einen Beitrag zur Gemeinschaft leistet.

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Die Öffentlichkeit bleibt aufmerksam, da Schettinos Rückkehr in die Normalität weiterhin auf gemischte Reaktionen stößt. Während einige Bürger die Möglichkeit einer Rehabilitation sehen, erinnern andere an die Opfer der Katastrophe. Der Weg zurück ins gesellschaftliche Leben ist für den 66-Jährigen mit erheblichen mentalen Belastungen verbunden, wie seine müde Stimme und die Medienmüdigkeit andeuten. Dennoch markiert der Jobstart bei der Agentur einen konkreten Schritt hin zu einem neuen Kapitel, fernab der Gerichte und Haftanstalten.