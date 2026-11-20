Regisseur Francis Lawrence konzentriert sich auf die Red Rising-Adaption statt auf die Fortsetzung der Hunger Games. Hier finden Sie alle Details zur Produktion und den Plänen.

Die geplante siebte Fortsetzung der Filmreihe Die Tribute von Panem fällt voraussichtlich weg, da Regisseur Francis Lawrence seine nächste große Produktionsaufgabe bereits identifiziert hat. Anstelle eines direkten Sequels zu dem dystopischen Franchise, das bisher mehr als 3,3 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt hat, wird sich der Filmemacher einer neuen literarischen Vorlage zuwenden. Die Entscheidung steht im engen Zusammenhang mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Sunrise On The Reaping und den langjährigen Entwicklungsplänen für das Werk von Pierce Brown.

Klarheit über den nächsten Francis Lawrence Film

Francis Lawrence bestätigt in aktuellen Interviews, dass er sich in nächster Zeit nicht der Fortsetzung der Tribute-Reihe widmen wird. Stattdessen arbeitet er intensiv an der Verfilmung des Romans Red Rising. Dieser Stoff gilt als thematisch ähnlich, unterscheidet sich jedoch signifikant im Handlungsverlauf von den bekannten Heldenreisen. Lawrence betonen, dass Red Rising primär eine Geschichte über Infiltration ist, die seine faszinierende Neugier auf moralische Grenzüberschreitungen und Identitätskonflikte anspricht. Damit schließt er direkte Parallelen zur vorherigen Arbeit zwar nicht vollständig aus, betont aber die eigenständige Natur des neuen Projekts.

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Das Projekt Red Rising und die Geschichte

Die Romanreihe von Pierce Brown wurde bereits im Jahr 2014 kurz nach dem Erscheinen des ersten Bandes für eine Verfilmung angekündigt. Der erste Teil spielt auf dem Mars in einer fernen Zukunft, in der ein strenges Klassensystem existiert. Dieses System basiert auf vierzehn verschiedenen Farben, die den sozialen Status der Bewohner bestimmen. Der Protagonist Darrow gehört der untersten Kaste an, den Roten, und ist gezwungen, als Minenarbeiter unter extremen Bedingungen zu schuften.

Als Darrars große Liebe Eo hingerichtet wird, schließt er sich dem Widerstand an. Dort erfährt er, dass das gesamte gesellschaftliche System auf einer massiven Lüge beruht. Für die Rebellenorganisation Sons of Ares erhält Darrow den Auftrag, in die Oberschicht einzudringen, um die herrschenden Goldenen zu stürzen. Diese Handlungslinie unterscheidet sich fundamental von den direkten Überlebenskämpfen der Tribute, indem sie auf strategischer Täuschung und psychologischer Manipulation basiert.

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Lange Entwicklungsphase bei Netflix

Die Entwicklung dieses Projekts zog sich über einen sehr langen Zeitraum hin, wie Francis Lawrence offen zugab. Er erklärte, dass er bereits seit acht Jahren an der Anpassung von Red Rising arbeite. Davon entfielen sieben Jahre auf die Zusammenarbeit mit dem Streaming-Dienst Netflix. In dieser Zeit wurde das Vorhaben ursprünglich als Serie konzipiert. Das Team produzierte zwei Pilotfolgen, die als sehr erfolgreich beschrieben wurden, bevor sich die Rahmenbedingungen änderten.

Obwohl zwei Pilotfilme entstanden sind, führte ein Führungswechsel beim Studio zu einer Umstrukturierung. Das Projekt wurde zwischen verschiedenen Abteilungen hin- und hergeschoben, was die endgültige Realisierung verzögerte. Diese interne Unschärfe hatte zur Folge, dass die Adaption nicht wie geplant realisiert werden konnte. Jetzt scheint die lang ersehnte Weiterverfolgung im Kinobereich oder auf einer neuen Plattform greifbar zu werden, wobei die Details zur genauen Produktionsform noch offen sind.

Moralische Fragen im dystopischen Genre

Francis Lawrence verbindet mit Red Rising spezifische ethische Fragen, die ihn schon lange beschäftigen. Er vergleicht die Handlung mit einer Geschichte über einen MI6-Agenten, der die IRA infiltriert. In diesem Szenario muss die Hauptfigur vorgeben, Teil der gegnerischen Gruppe zu sein und schreckliche Taten zu begehen. Die zentrale Frage lautet, wo die moralischen Grenzen in einem solchen Unterfangen liegen.

Diese Thematik streift Lawrence bereits in Sunrise On The Reaping, wenn er die Figur des Plutarch als eine Art Infiltrator darstellt. Bei Red Rising wird dieser Aspekt jedoch zur Haupttriebfeder der Handlung. Es geht darum, was passiert, wenn man sich in eine Gruppe einschleust, die man eigentlich hassen und besiegen möchte. Der Protagonist beginnt, das Gute in den Feinden zu sehen und das Schlechte in den eigenen Reihen, was zu einem fundamentalen Hinterfragen der eigenen Mission führt.

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Unterschiede zu den Tribute von Panem

Trotz einiger Oberflächlichkeitsähnlichkeiten warnt Francis Lawrence davor, zu viele direkte Übereinstimmungen zwischen den beiden Franchises herzustellen. Red Rising besitzt eine epische Größe und eine dystopische Atmosphäre, die an die Tribute-Reihe erinnern könnten. Allerdings sind diese Parallelen laut Lawrence auf das erste Buch der Romanreihe beschränkt. Die Tiefe der Charakterentwicklung und die politisch-strategischen Intrigen gehen weit über das hinaus, was in den früheren Filmen gezeigt wurde.

Die Entscheidung für dieses Projekt zeigt, dass Francis Lawrence bereit ist, neue narrative Wege zu gehen, anstatt auf den kommerziellen Erfolg von Die Tribute von Panem zurückzugreifen. Während Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen in Sunrise On The Reaping zurückkehrt, markiert Red Rising den Beginn einer neuen Ära für den Regisseur. Die unendlichen Weiten des Weltraums und die düsteren Zukunftsvisionen stehen im Mittelpunkt eines neuen, komplexen Erzählansatzes.