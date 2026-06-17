Francisco Medina kehrt zu Alles was zählt zurück

Der Schauspieler Francisco Medina übernimmt erneut seine Rolle als Maximilian von Altenburg in der RTL-Daily-Soap Alles was zählt. Nach einer Pause für Familie und seine Arbeit als Mental-Coach sorgt seine Rückkehr für neue Konflikte in der Familie Reichenbach, insbesondere durch die Beziehung zwischen Kilian und Gabriella. Fans und interessante Handlungsstränge ziehen Medina immer wieder zurück zur Serie.

Der Schauspieler Francisco Medina kehrt erneut zur RTL - Daily-Soap Alles was zählt zurück. Nach einer längeren Pause, die er für seine Familie und seine Tätigkeit als Mental-Coach nutzte, wird er ab Mai wieder als Maximilian von Altenburg zu sehen sein.

Simone, gespielt von Tatjana Clasing, bittet ihn um Hilfe, was zu erneuten Konflikten innerhalb der Familie Reichenbach führt. Besonders die Beziehung zwischen Kilian und Maximilians Halbschwester Gabriella sorgt für Spannungen. Medina, der seit 2007 zur Serie gehört, lässt sich regelmäßig von den Fans und den spannenden Storylines zurück ans Set ziehen. Seine Rückkehr ist daher sowohl für die Zuschauer als auch für die Serie selbst ein bedeutendes Ereignis





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