Franck Honorat kehrt zur Startelf von Borussia Mönchengladbach zurück und trifft doppelt beim 3:3 in Bremen. Seine Leistungen sind ein Hoffnungsschimmer für die Fohlen.

Franck Honorat steht nach langer Durststrecke wieder in der Startaufstellung und liefert eine Leistung ab, die die Erwartungen an den Franzosen bei Borussia Mönchengladbach deutlich erfüllt. Am Freitag gelang ihm im Spiel gegen Werder Bremen sein erster Einsatz als Startelfspieler seit dem 19. September, als die Fohlen in der heimischen Borussia-Park Arena gegen Mainz 05 verloren hatten.

Meilenstein im Comeback von Franck Honorat

Der 30-jährige Offensivakteur zeigte bereits in den ersten Minuten seines Auftritts, dass er die verlorene Zeit wettmachen kann. Er entwickelte eine Spitzengeschwindigkeit von 33,78 km/h und war damit unverzichtbar im Schnelligkeitsvergleich mit seinen Teamkollegen. Seine Agilität und sein Wille waren sofort spürbar, was die Trainerentscheidung, ihn wieder von Beginn an aufzustellen, gerechtfertigt erscheinen lässt.

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Seine Treffsicherheit unterstrich seine aktuelle Form entscheidend, als er gemeinsam mit dem Bremer Top-Torschützen Niclas Füllkrug die meisten Torschüsse aller Profis auf dem Rasen absolvierte. Füllkrug, der ebenfalls fünfmal die Richtung des Tores fand, konnte sich nicht mit den Treffern des Gladbacher Messieurs messen, der zwei Ballungen direkt verwertete.

Zwei Treffer und emotionale Worte von Honorat

Die beiden Tore von Honorat prägten den Verlauf des Spiels maßgeblich, wobei das erste Treffer zum 1:3 den Moralhub der Mannschaft stärkte. Kurz nach seinem zweiten Treffer, der die zwischenzeitliche 3:1-Führung von Borussia Mönchengladbach besiegelte, musste der Franzose leider wegen eines Krampfes ausgewechselt werden. Diese körperliche Reaktion sorgte zunächst für Unruhe, doch die Lage beruhigte sich schnell.

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Bei Fohlen-TV erklärte Honorat seine Haltung zu diesem wichtigen Moment seiner Karriere bei den Fohlen. Er betonte, dass es schon lange her sei, ein so wertvolles Tor wie das zum 1:3 erzielt zu haben. Für ihn war es entscheidend, in diesen Situationen innerlich ruhig zu bleiben und an seine eigene Schusstechnik zu glauben, anstatt sich nur auf das Anbieten für Vorlagen zu konzentrieren.

Krampf und Ausblick auf das DFB-Pokal-Spiel

Trotz der nötigen Auswechslung gibt es keine Hinweise auf eine längere Pause für Honorat, was die Mannschaft vor dem wichtigen DFB-Pokal-Duell am Dienstag erleichtert. Das Spiel gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 startet um 20.45 Uhr bei Sky und stellt für Gladbach eine große Herausforderung dar. Honorat erklärte, dass er sich immer besser fühle, obwohl der Saisonstart von Rückschlägen und leichten Verletzungen geprägt war.

Sein Fokus liegt darauf, zu 100 Prozent konzentriert zu bleiben, um dem Team bestmöglich zu helfen. Er akzeptiert die schwierige Phase als Teil des Starts, versucht aber, die positive Entwicklung auf dem Platz in die nächste Partie mitzunehmen. Die Verletzung bleibt ein isoliertes Ereignis, das seine Verfügbarkeit für das Pokalspiel nicht gefährdet.

Ablaufplan bis zum Jahresende für Gladbach

Nach dem DFB-Pokal-Duell erwartet die Fohlen bis Weihnachten ein dichtes Programm mit drei weiteren wichtigen Aufgaben. Am nächsten Samstag, dem 5. Dezember, reist die Mannschaft um 15.30 Uhr zu Bayer Leverkusen, um sich gegen die Mönchengladbacher Rivalität zu stellen.

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Am 12. Dezember um 18.30 Uhr empfängt Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt im eigenen Borussia-Park. Die Heimniederlage gegen Mainz am 19. September bleibt ein schmerzliches Echo, doch die aktuelle Form von Honorat gibt Anlass zu Hoffnung. Zum Abschluss der Vorrunde trifft man am 20. Dezember um 19.30 Uhr bei Schalke 04, was die Intensität der kommenden Wochen unterstreicht.