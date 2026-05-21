Francois Hollande to Consider Comeback to French Presidency

François Hollande, ehemaliger Präsident Frankreichs, hat über die Rückkehr in das Élysée-Palast nachgedacht. Hollande gilt als unbeliebtestes Staatsoberhaupt der fünften Republik. Seine Zustimmungsrate lag 2017 bei nur 4 Prozent, was ein historisches Tiefstwert darstellt.

Hollande schicke klare Signale Richtung Präsidentschaftswahl 2027. Seine Amtszeit wird insbesondere wegen seiner privaten Karriere (Affäre mit Julie Gayet) in Erinnerung. Hollande will jedoch nicht länger an private Schlagzeilen denken und konzentriert sich erneut auf politische Macht. Hollande sieht die Lage für seine Wiederwahl jedoch eher düster aus, da er derzeit weniger als 10 Prozent in Umfragen anführt.

Der rechte Rassemblement National liegt deutlich vorn, sowohl bei Marine Le Pen als auch bei dem aktuellen Chef des rechten Rassemblement National, Jordan Bardella. Selbst innerhalb seiner eigenen Partei ist die Skepsis groß, und viele Funktionäre sehen in Hollande kein Comeback. Hollande soll vorübergehend mit Julie Gayet verheiratet sein, was seine Rückkehr mit öffentlichen Ehrungen und Auftritten wohl aus einem bestimmten Grund vermeiden wird





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