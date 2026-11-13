Frank Abagnale: Was aus dem Hochstapler aus Catch Me If You Can wurde

Frank Abagnale, Vorlage für den Film Catch Me If You Can, berät heute zur Betrugsprävention, doch Recherchen stellen seine Geschichte infrage.

Leonardo DiCaprio als charmanter Hochstapler und Tom Hanks als hartnäckiger FBI-Ermittler machten ' Catch Me If You Can' zu einem der bekanntesten Filme von Steven Spielberg. Doch was wurde aus dem Mann, dessen Leben die Vorlage für den Hollywood-Hit lieferte? Die Antwort fällt überraschend aus, denn Frank Abagnale lebt heute ein Leben, das mit den Kinoereignissen wenig gemeinsam hat.

Frank Abagnale wurde durch angeblich spektakuläre Betrügereien weltberühmt. Als junger Mann soll er sich unter anderem als Pilot, Arzt und Anwalt ausgegeben haben. Zudem behauptete er, mit gefälschten Schecks Millionen erbeutet zu haben. Die Geschichte wurde im Jahr 2002 verfilmt.

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Frank Abagnale als Berater für Betrugsprävention

Frank Abagnale wurde nach seiner kriminellen Vergangenheit als Berater für Betrugsprävention bekannt. Der US-Amerikaner beschäftigte sich mit Dokumentenfälschung, Identitätsdiebstahl und Cyberkriminalität. Damit arbeitete ausgerechnet ein ehemaliger Betrüger in einem Feld, das Schutz vor genau solchen Taten bietet.

Frank Abagnale veröffentlichte mehrere Bücher, darunter 'Scam Me If You Can'. Außerdem trat er als Redner auf und arbeitete nach eigenen Angaben mit Unternehmen sowie Behörden zusammen. Auch beim FBI hielt er Vorträge über Betrugsmaschen und darüber, wie sich Menschen davor schützen können.

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Nach den Angaben auf seiner offiziellen Website ist Frank Abagnale weiterhin aktiv. Für das Jahr 2026 nennt die Website mehrere Auftritte. Im Februar sprach er vor hochrangigen Polizeivertretern in Panama. Bei einer Vortragsreihe in den USA befasste er sich mit künstlicher Intelligenz, Cyberkriminalität und Identitätsdiebstahl.

Zweifel an den Erzählungen von Frank Abagnale

Die Geschichte, die Frank Abagnale berühmt machte, steht inzwischen erheblich in der Kritik. Der Autor Alan C. Logan befasste sich intensiv mit der Vergangenheit von Frank Abagnale und wertete unter anderem historische Unterlagen aus. Seine Recherchen stellen wesentliche Teile der angeblichen Hochstaplerkarriere infrage.

Das Schweizer Nachrichtenportal Watson berichtete unter Berufung auf frühere Recherchen, dass sich verschiedene Behauptungen von Frank Abagnale nicht bestätigen ließen. Dazu gehören auch Angaben über angebliche berufliche Tätigkeiten. Ob die Zusammenarbeit mit dem FBI tatsächlich so begann, wie der Hollywoodfilm es zeigt, ist ebenfalls umstritten.

Fest steht laut den vorliegenden Informationen, dass Frank Abagnale tatsächlich wegen Betrugsdelikten verurteilt wurde. Wie spektakulär seine kriminelle Karriere verlief, bleibt jedoch höchst umstritten. Die Frage, welche Teile seiner Erzählung belegt sind, lässt sich nach dem derzeitigen Stand nicht vollständig klären.

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Privatleben und das Filmende im Vergleich

Das Privatleben von Frank Abagnale führt er weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Der am 27. April 1948 geborene Frank Abagnale ist inzwischen 78 Jahre alt. Auf seiner offiziellen Website gibt er an, seit vielen Jahrzehnten verheiratet zu sein, und nennt drei Söhne sowie acht Enkelkinder.

Im Film erhält die Figur von Leonardo DiCaprio eine zweite Chance. Gegen Ende des Films darf der Hochstapler das Gefängnis verlassen, um dem FBI bei der Aufklärung von Scheckbetrug zu helfen. Im wirklichen Leben trat Frank Abagnale ebenfalls als Experte für Betrugsprävention auf, doch der Kinoverlauf deckt sich nicht in allen Punkten mit den Recherchen.

Damit bekommt 'Catch Me If You Can' im Nachhinein eine besonders kuriose Note. Die Lebensgeschichte eines berühmten Hochstaplers könnte selbst voller Täuschungen stecken. Die Quellenlage zu dieser Frage bleibt bislang umstritten.