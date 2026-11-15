Frank Baumann fordert Mut bei Schalke 04

Sportboss Frank Baumann kritisiert die Mentalität bei Schalke 04. Er fordert mehr Selbstbewusstsein für die Bundesliga-Rückrunde nach sieben sieglosen Partien.

Frank Baumann, der Sportvorstand des Fußballvereins Schalke 04, hat sich in einer offenen Rede zu den aktuellen sportlichen Schwierigkeiten der Erste Liga gemeldet. In einem Interview auf dem vereinseigenen Medienkanal S04TV wies er eine wachsende Demoralisierung in der Mannschaft scharf zurück und erklärte, dass die bisherige Saisonentwicklung nicht die volle Wahrheit über das Leistungsvermögen des Kaders widerspiegle. Trotz einer mageren Bilanz von lediglich sechs Punkten und dem vorletzten Tabellenrang betonte Baumann, dass das Fundament, das in den letzten anderthalb Jahren gelegt wurde, stabil sei und das Team durch diese Phase der Krise führen werde.

Kritik an fehlender Konsequenz

Der Sportboss räumte ein, dass die Ergebnisse mit fünf geschossenen Toren die schwächste Offensive der kompletten Bundesliga darstellen und die Mannschaft seit sieben Spielen in Serie sieglos bleibt. Er verwies darauf, dass der Start in die Saison mit fünf Punkten aus den ersten vier Spielen vielversprechend war, aber anschließend die Konstanz gefehlt habe. Baumann führte an, dass einfache Fehler, die direkt zu Gegentoren geführt haben, ein zentrales Problem dargestellt haben. Er forderte die Spieler auf, die Nerven zu bewahren und nicht in einen unkontrollierten Aktionismus zu verfallen, der die langfristige Strategie gefährden könnte.

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Mangelnder Mut als Haupthindernis

Baumann identifizierte die Ursachen für die Niederlagen nicht in der Einstellung oder der physischen Laufbereitschaft der Akteure, sondern in einer mentalen Blockade. Er beschrieb das Verhalten auf dem Feld als Spiel mit angezogener Handbremse, was er als ein Versagen im Kopf definierte. Der Sportvorstand betonte, dass die Spieler keine Angst vor Ballverlusten haben dürfen, da dies nur zu defensiverem und weniger effektivem Spiel führt. Er forderte Mut und Selbstbewusstsein, um die Qualität des Kaders ausnutzen zu können, der nach seiner Einschätzung ausreichend Tiefe besitzt, um am Ende der Saison mindestens drei Mannschaften hinter sich zu lassen.

Trainer Miron Muslic steht unter Druck, die taktische Ausrichtung beizubehalten, während die Spieler psychologisch Unterstützung benötigen. Baumann erklärte, dass er sich von der Mannschaft mehr Wagemut gewünscht hätte, besonders in den Phasen der Saison, in denen es um die Verteidigung der errungenen Punkte ging. Er appellierte an die Spieler, die kleinen Erfolge zu feiern und weiter an ihrer Entwicklung zu arbeiten, anstatt sich von der aktuellen Tabellenposition verunsichern zu lassen. Diese klare Ansage dient dazu, die Resilienz der Gruppe zu stärken und langfristige Ziele nicht kurzfristig zu opfern.

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Ausblick auf das nächste Pflichtspiel

Die nächste Herausforderung für Schalke 04 stellt das anstehende Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart dar, das am kommenden Samstag um 18:30 Uhr im Fernsehen bei Sky übertragen wird. Baumann formulierte die klare Prämisse, dass das Team gegen diesen Gegner mutiger auftreten muss, um die negative Serie zu durchbrechen. Er verband mit diesem Spiel die Hoffnung, einen Aufwärtstrend zu bestätigen, der in den jüngsten Spielen bereits angedeutet wurde. Der Sportvorstand kündigte an, an der eingeschlagenen Idee festzuhalten und nicht von dem strategischen Plan abzuweichen, der darauf abzielt, am Saisonende wieder feierwürdige Ergebnisse zu erzielen.

Durch seine Stellungnahme versuchte Frank Baumann, die Fans und die Öffentlichkeit von der Tragfähigkeit des Vereinskonzepts zu überzeugen. Er signalisierte Zuversicht für die kommenden Wochen und Monate, solange die Disziplin und der Glaube an die eigene Stärke nicht verloren gehen. Die Forderung nach mentaler Stärke ist der Schlüssel, um die sportliche Wende herbeizuführen und die aktuelle Krise zu bewältigen. Schalke 04 muss nun beweisen, ob es gelingt, die theoretischen Konzepte in eine konkrete, erfolgreiche Leistung auf dem Platz zu übersetzen.