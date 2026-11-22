TV-Pionier Frank Elstner (84) kann aufgrund seiner Reiseunlust die Einladung zum Wetten dass Auftritt in Halle am 5. Dezember nicht annehmen.

Die deutsche Fernsehlegende Frank Elstner wird bei der geplanten "Wetten, dass..?"-Show am 5. Dezember in Halle nicht präsent sein. Obwohl der 84-Jährige eine persönliche Einladung des Senders ZDF für sich und seine Ehefrau erhielt, muss er seine Teilnahme leider absagen. Die lange Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Sachsen-Anhalt ist ihm mit fortgeschrittenem Alter zu anstrengend.

Gründe für die Absage in Halle

Elstner begründet seine Absage mit den physischen Anforderungen der Fernreise. In einer direkten Stellungnahme erklärt der ehemalige Moderator, dass ihm die Strecke zwischen Baden-Baden und Halle aktuell nicht zumutbar ist. Er bedauert die Situation aufrichtig, da ihm die Veranstaltung am Herzen liegt, doch die körperliche Belastung überwiegt den Wunsch, live vor Ort zu sein.

Es ist wichtig zu erinnern, dass Frank Elstner der Erfinder der erfolgreichen Quizshow "Wetten, dass..?" ist. Zwischen 1981 und 1987 moderierte er das Format insgesamt 39-mal und prägte damit die deutsche Fernsehlandschaft nachhaltig. Seine Verbindung zu der Sendung ist historisch und emotional tief verwurzelt, weshalb sein fehlendes Erscheinen in Halle trotz der bekannten Gründe eine Lücke darstellt.

Thomas Gottschalks zukünftige Moderation

Die Nachfolge der Moderation übernimmt das Duo aus den 37-Jährigen Janin Reinhardt und Stefan Gödde. Frank Elstner äußert sich voller Zuversicht zu den neuen Moderatoren. Er ist fest davon überzeugt, dass die Show unter ihrer Leitung ein großer Erfolg werden wird. Besonders lobt er den frischen Wind, den die jungen Talente in das etablierte Format einbringen.

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Schiedsrichter für die neue Generation

Der langjährige Vorgänger Thomas Gottschalk hat die Show 154-mal moderiert, bevor er im November 2023 mit einer Abschiedsshow zurücktrat. Frank Elstner vertraut darauf, dass Gottschalk die neuen Folgen nicht verpassen wird. Obwohl der 76-Jährige den Abend am 5. Dezember möglicherweise mit Freunden verbringt, rechnet Elstner damit, dass er die Aufzeichnung in der Mediathek nachschaut.

Umgang mit Parkinson im Alltag

Elstner geht weiterhin täglich in sein Büro, das sich nur zehn Minuten von seinem Zuhause entfernt befindet. Diese kurze Distanz wählt er bewusst, um sich ausreichend zu bewegen, was ihm bei der Bewältigung seiner Parkinson-Erkrankung hilft. Bei widrigen Witterungsverhältnissen lässt er sich stattdessen fahren. Der Winter bringt für ihn als älteren Menschen Vorteile, da die Sommerhitze ihm zunehmend zu schaffen macht.

Zukünftige Projekte und Medienpräsenz

Die gezielte Therapie gegen Parkinson verläuft erfolgreich und hält die Symptome in Schach. Der ehemalige Star plant bereits konkrete Schritte für seine Rückkehr in die Öffentlichkeit. Neben der Entwicklung eines neuen Show-Konzepts für junge Talente arbeitet er aktuell an einem Gesundheitsbuch. Dieses Werk wird sich auf das Herz als wichtiges Organ konzentrieren und sein fortgesetztes Interesse an Gesundheit und Medienunterhaltung widerspiegeln.