Gericht in Dubai lässt Frank Holt frei. Der geflüchtete Straftäter argumentiert mit schwächeren Gesetzen und kündigt juristischen Widerstand gegen eine Auslieferung nach Deutschland an.

Das Gericht in Dubai hat die Freilassung des deutschen Strafgefangenen Frank Holt angeordnet. Holt erklärte in einem Videointerview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass seine Taten nach den Rechtsvorschriften der Vereinigten Arabischen Emirate nicht so streng bestraft würden. Diese rechtliche Situation habe die lokale Justiz veranlasst, seine Entlassung zu genehmigen. Holt befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in seiner neuen Heimat in den VAE, nachdem er eine lange Haftstrafe in Deutschland vorzeitig abgebrochen hatte.

Details zur Flucht und Fluchtroute

Die Flucht ereignete sich Ende August, als Holt während seiner laufenden langjährigen Haftstrafe die Regeln des offenen Vollzugs missachtete. Statt in seine Berliner Justizvollzugsanstalt zurückzukehren, brach er seine Zeit in der freien supervision ab. Am 22. September wurde er als vermisst gemeldet. Die Behörden in Deutschland versuchten daraufhin, ihn ausfindig zu machen, doch seine Spuren führten schnell über die Grenzen hinaus. Er setzte sich zunächst mit dem Auto nach Polen ab.

Also read Münster-“Tatort“ holt schwächste Quote seit über 15 Jahren - warum das kein Grund zur Sorge ist

Von Polen aus flog er in einem Linienflieger weiter. Die Route führte ihn über Warschau und Istanbul direkt nach Dubai. Diese schnelle und gut geplante Fluchtmöglichkeit nutzte der ehemalige Rostocker Unternehmer, um der drohenden Verschärfung seines Strafstatus zu entgehen. Die Reise wurde unter Umgehung der deutschen Justizbehörden organisiert und durchgeführt.

Motive und Vorwürfe

Holt rechtfertigte seine Tat in der Neuen Osnabrücker Zeitung mit Medienberichten, die ihm einen Erwerb des Rostocker Flughafens zuschrieben. In diesen Reports soll auch von begangenen Straftaten die Rede gewesen sein. Holt wies diese Berichte entschieden zurück und nannte sie unwahr. Dennoch habe ihm eine Verschärfung seines Status im deutschen Gefängnissystem gedroht, da er nicht mehr im offenen, sondern im geschlossenen Vollzug hätte verbleiben müssen.

Advertisement

Er gab an, einen entsprechenden Tipp erhalten zu haben, der ihn zur sofortigen Flucht bewegte. "Also bin ich abgehauen, gleich am nächsten Tag", sagte Holt. Die Angst vor einer härteren Unterbringung und den medialen Anfeindungen habe ihn dazu gedrängt, die Flucht zu wagen. Er sah keine andere Option, um dem zu entgehen, was er als ungerechtfertigte Eskalation betrachtete.

Rechtliche Perspektive und Auslieferungspläne

Nun kündigte Holt an, sich mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln in Dubai gegen eine Auslieferung nach Deutschland zu wehren. Er versicherte, dass seine Anwälte sehr überzeugende Argumente vorbringen werden. Die rechtlichen Grundlagen in den VAE unterscheiden sich erheblich von denen in Deutschland. Holt ist zuversichtlich, dass diese Unterschiede seine Position stärken und eine Rückführung verhindern werden.

Die deutschen Behörden stehen vor der Herausforderung, die rechtlichen Hürden für eine Auslieferung zu überwinden. Holt sitzt in Deutschland wegen mehrerer Delikte in Haft. Dazu gehört die Verurteilung wegen Verleumdung des ehemaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Für diese Tat wurde er zu acht Monaten Haft verurteilt. Holt hatte behauptet, in der Coronapandemie Spahn getroffen und ihm einen Maskendeal angeboten zu haben.

Der Fall hat internationale Aufmerksamkeit erregt und zeigt die Komplexität von Strafverfolgung über Grenzen hinweg. Holt bleibt weiterhin in Dubai, wo er seine Freiheit genießt, während in Deutschland die Verfahren zur Aufklärung der Flucht und möglicher weiterer Schritte laufen. Die Situation bleibt dynamisch und könnte sich durch rechtliche Entwicklungen in beiden Ländern weiter verändern.