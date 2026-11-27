Frank Leo Schröder ermittelt wieder als Kommissar Rogov in Polizeiruf 110. Neue Folgen sind für November 2026 und das Jahr 2027 angekündigt. Mehr zur Karriere und zu den Drehorten.

Der deutsche Schauspieler Frank Leo Schröder hat sich durch seine Interpretation der Figur Kommissar Karl Rogov eine feste Größe im deutschen Kriminalfernsehen erarbeitet. Zuvor war er lange Zeit als Theaterschauspieler tätig, bevor er den Sprung in die visuelle Unterhaltungsbranche schaffte. Seine Biografie ist dabei geprägt von einer fundierten Ausbildung und verschiedenen künstlerischen Positionen, die ihn zu einem vielseitigen Künstler machten.

Wer ist Frank Leo Schröder und was ist der aktuelle Stand?

Frank Leo Schröder wurde im Jahr 1961 in Lingen, einer Stadt in der Nähe der Ems in Niedersachsen, geboren. Nach dem Abitur entschied er sich für eine Karriere in den darstellenden Künsten und absolvierte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Diese solide Grundlage ermöglichte ihm den Einstieg in den professionellen Schauspielbetrieb.

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Zwischen 1987 und 1995 war er fest an renommierten staatlichen Theatern engagiert. Diese Phase seiner Karriere umfasste Stationen an den Staatstheatern in Darmstadt und in Mainz. Nach dieser festen Theaterzeit wandte er sich vermehrt freiberuflichen Projekten zu und wirkte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Heute ist er eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Medienlandschaft.

Rolle als Kommissar Rogov und aktuelle Produktionen

Besondere Popularität erlangte Frank Leo Schröder durch seine Rolle als Kommissar Karl Rogov in der langjährigen Krimireihe Polizeiruf 110. Diese Figur verkörpert er mit großer Präsenz und begeistert damit ein breites Zuschauerpublikum. Neben dieser Hauptrolle war er auch in anderen bekannten Serien wie SOKO Leipzig und der Serie Unser Charly zu sehen, was seine bandbreite als Schauspieler unterstreicht.

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Für die Zukunft sind bereits konkrete Termine für seine Rückkehr als Kommissar Rogov bekannt. In der Episode mit dem Titel Stalker ist er am 29. November 2026 erneut in der Stadt Słubice zu sehen. Die Wahl dieses Drehorts und das Szenario der Episode bieten den Zuschauerinnen und Zuschauern neue Einblicke in die Ermittlungsarbeit des Charakters.

Weitere Projekte und Karriere als Lehrer und Regisseur

Neben seiner Tätigkeit vor der Kamera engagiert sich Frank Leo Schröder auch hinter den Kulissen und in der Lehre. Ab dem Jahr 2001 lehrte er an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Dort gab er sein umfangreiches Erfahrungswissen an nachfolgende Generationen von Schauspielerinnen und Schauspielern weiter. Diese pädagogische Arbeit zeigt sein Engagement für den künstlerischen Nachwuchs.

Zudem arbeitet er als Theaterregisseur in Potsdam und bietet seine Dienste als Synchronsprecher an. Diese Vielseitigkeit in verschiedenen Bereichen der Darstellenden Kunst hat seine künstlerische Haltung geprägt. Bereits für das Jahr 2027 ist eine weitere Teilnahme an Polizeiruf 110 geplant. Die Folge trägt den Titel Schmerzgrenze, was auf ein intensives und emotional aufgeladenes Sujet hindeuten könnte.

Persönliches Leben und Freizeitbeschäftigungen in Berlin

Frank Leo Schröder lebt aktuell in Berlin und ist Vater eines Sohnes. Trotz seiner hohen berufliche Auslastung findet er Zeit für vielfältige Hobbys, die seine Persönlichkeit widerspiegeln. In seiner Freizeit betreibt er Handball, was auf seine körperliche Fitness und sein Teamgeist schließen lässt. Auch das Spiel des Saxofons gehört zu seinen Leidenschaften.

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Neben dem Sport und der Musik zeigt er auch als Ruderer großes Talent. Diese körperliche Aktivität steht im Einklang mit der physischen Anforderung seiner Rollen. Als seinen absoluten Lieblingsmoment im Alltag bezeichnet er jedoch ein scheinbar simples Ritual: den Kaffee, kombiniert mit einer Zigarette. Dieser Moment dient ihm vermutlich als Ausgleich zum stressigen Berufsalltag.