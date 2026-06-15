Frank Ragnow, ehemaliger Center der Detroit Lions, spricht über seine Entscheidung, seine Karriere 2024 zu beenden und seinen späteren Versuch eines Comebacks. Er erklärt, dass er sich dazu gezwungen fühlte, weiterzuspielen, aber sein Körper ihm etwas anderes sagte. Auch seine Familie spielte eine Rolle in seiner Entscheidung. Nach Ragnows Abgang zerbrach die Offensive Line der Lions, und die Franchise beendete die Saison mit einer Bilanz von 8-9. Ragnow entschloss sich daraufhin für ein Comeback, aber dieses scheiterte. Die Lions bauen nun ihre Offensive Line um, um in der nächsten Saison defensiv konkurrenzfähig zu sein.

Frank Ragnow , der seine Karriere 2024 überraschend beendete, versuchte sich wenig später an einem Comeback . In einem Interview mit 'The Athletic' spricht er über die damaligen Umstände.

In sieben Spielzeiten wurde er vier Mal zum Pro Bowler gewählt und war zentraler Bestandteil der Offensive Line der Franchise. In seiner letzten Saison beendeten die Lions die Regular Season mit einer Bilanz von 15-2 und verloren in der Divisional Round. Einige Monate nach seinem Rücktritt versuchte Ragnow jedoch ein Comeback, welches letztendlich scheiterte.

'Ich habe einfach versucht, mich dazu zu zwingen, zu spielen', sagte Ragnow. 'Das wollte ich, aber mein Körper sagte mir etwas anderes. ' Auch seine Familie spielte eine Rolle: 'Ist der Aufwand die Mühe wert? '-Situationen', erklärte er.

'Für mich lief es letztendlich auf diese Entscheidung hinaus. ' Nach Ragnows Abgang zerbrach die Offensive Line der Lions in ihre Einzelteile. In der abgelaufenen Saison beendete die Franchise die Spielzeit mit einer Bilanz von 8-9 und auf dem letzten Platz der NFC North. Diese Probleme sah auch Ragnow und entschloss sich kurzerhand für ein Comeback: 'Man sieht die Jungs - und ich habe versucht, Spiele zu meiden, mich davon abzulenken', erklärte er.

'Dann fing ich an, mir Spiele anzusehen, und ich fühlte mich schuldig. ' Nach der gescheiterten Rückkehr setzte Detroit alle Hebel in Bewegung um die Offensive Line umzubauen. Die 'Motor City' verpflichtete unter anderem Center Cade Mays von den Carolina Panthers und draftete in der ersten Runde des Drafts Right Tackle Blake Miller. Durch diese Neuverpflichtungen und die hinzugewonnene Erfahrung der Guard-Talente Tate Ratledge und Christian Mahogany hoffen die Lions, in der nächsten Saison auch defensiv wieder konkurrenzfähig zu sein





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