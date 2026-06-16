Frank Ragnow über seine Comeback-Bemühungen und die Umstände seines Rücktritts

Frank Ragnow spricht über seine Comeback-Bemühungen und die Umstände seines Rücktritts. Er äußert sich über seine Entscheidung, sich für ein Comeback zu entscheiden und die Herausforderungen, die er dabei überwunden hat.

Nachdem Frank Ragnow seine Karriere 2024 überraschend beendet hatte, versuchte er sich wenig später an einem Comeback . Jetzt spricht er über die damaligen Umstände. In sieben Spielzeiten wurde er insgesamt vier Mal zum Pro Bowler gewählt und war zentraler Bestandteil der Offensive Line der Franchise.

In seiner letzten Saison beendeten die Lions die Regular Season mit einer Bilanz von 15-2 und verloren in der Divisional Round gegen die Einige Monate nach seinem Rücktritt versuchte Ragnow jedoch ein Comeback, welches letztendlich scheiterte. Jetzt äußert er sich über die damaligen Umstände.

'Ich habe einfach versucht, mich dazu zu zwingen, zu spielen', sagte Ragnow bei seiner Wohltätigkeitsveranstaltung am vergangenen Freitag in Michigan zum The Athletic. 'Das wollte ich, aber mein Körper sagte mir etwas anderes. ' Und weiter: 'Ich war einfach wie gelähmt, wenn man so will. Ich hatte nicht vor, mitten im Sommer in den Ruhestand zu gehen, ob ihr es glaubt oder nicht.

Es war so - ich habe versucht, mir einzureden: 'Du schaffst das für die Jungs, für die Fans. So bist du eben.

' Aber es war einfach … ich fühlte mich unwohl. ' Auch seine Familie spielte demnach eine Rolle: 'Und es ist eine dieser Situationen, in denen man ein paar Kinder hat - und ich will keine rührselige Geschichte erzählen, mir geht es gut, mir wird es wieder völlig gut gehen -, aber es ist eine dieser … 'Ist der Aufwand die Mühe wert? '-Situationen', erklärte er. 'Für mich lief es letztendlich auf diese Entscheidung hinaus.

Und natürlich hatte ich auch mit dieser Entscheidung zu kämpfen', so Ragnow. Nach Ragnows Abgang zerbrach die Offensive Line der Lions in ihre Einzelteile. In der abgelaufenen Saison beendete die Franchise die Spielzeit mit einer Bilanz von 8-9 und auf dem letzten Platz der NFC North. Diese Probleme sah auch Ragnow und entschloss sich kurzerhand für ein Comeback: 'Man sieht die Jungs - und ich habe versucht, Spiele zu meiden, mich davon abzulenken', erklärte er.

'Dann fing ich an, mir Spiele anzusehen, und ich fühlte mich schuldig. ' Getroffen wird - das ist mein Kumpel. Das sind meine Jungs, und sie haben zu kämpfen. Und dann traf ich eine dumme Entscheidung und versuchte, mich spielbereit zu machen, verletzte mich und … das war hart.

Das war wirklich hart. Aber weißt du, alles geschieht aus einem bestimmten Grund, und ich bin jetzt dort, wo ich bin.

' Nach der gescheiterten Rückkehr setzte Detroit alle Hebel in Bewegung um die Offensive Line umzubauen. Die Motor City verpflichtete unter anderem Center Cade Mays von den Carolina Panthers und draftete in der ersten Runde des Drafts Right Tackle Blake Miller. Durch diese Neuverpflichtungen und die hinzugewonnene Erfahrung der Guard-Talente Tate Ratledge und Christian Mahogany hoffen die Lions, in der nächsten Saison auch defensiv wieder konkurrenzfähig zu sein





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