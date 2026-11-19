Torwart-Legende Frank Rost setzt auf Werder Bremen im Derby. Er kritisiert die HSV-Defensive und rät zu Rücksicht auf verletzungsanfällige Akteure wie Füllkrug und Weiser.

Frank Rost hat seine klare Meinung zum anstehenden Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV geäußert. Der 53-jährige Torwart-Legende favorisiert in der kommenden Begegnung die Bremer und begründet seine Einschätzung mit der aktuellen Form der Hamburger Mannschaft.

Rost favorisiert Werder Bremen im Derby

Frank Rost sieht Werder Bremen als klaren Favoriten für das Spiel am Sonntag. Obwohl der HSV bereits zwölf Punkte gesammelt hat, wirkt die Leistung des Traditionsvereins auf ihn wenig überzeugend. Der ehemalige Keeper betonte, dass die HSV-Auftritte bisher stark vom Glück abhängig waren.

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Er hob dabei insbesondere die Rolle von Miro Muheim hervor, der aus fast jeder Situation traf. Rost warnte jedoch davor, diese Erfolgsquote überzubewerten. Sobald die Gegner konzentrierte und starke Leistungen abrufen, konnte der HSV nicht mithalten. Diese Dynamik spielt Werder Bremen in die Karten, wenn die Bremer ihr Niveau halten.

Kritik an der HSV-Abwehr und Taktik

Frank Rost warnte Werder Bremen davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Bremer müssten von der ersten Minute an hochkonzentriert spielen und vor allem defensiv standhalten. Eine wackelige Abwehrreihen beim HSV biete ideale Chancen für die Gegentore.

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Er ist überzeugt, dass Werder Bremen die Tore erzielen wird, sollte man die Defensivstruktur des HSV systematisch attackieren. Sollte der Gegner torlos bleiben, liegt die Hoffnung auf die individuelle Klasse in der Offensive. Hier verweist Rost auf die entscheidende Rolle von Niclas Füllkrug.

Risiko für Füllkrug und Weiser im Fokus

Der Torwart-Legende äußerte gemischte Gefühle bezüglich der Nationalmannschaftsreise von Niclas Füllkrug. Für Spieler in seinem Alter gilt die physische Fitness als absolute Priorität. Rost betonte, dass Füllkrug seine technischen Fähigkeiten bereits bewiesen habe und keine weiteren Nachweise benötige.

Auslandsreisen bergen immer ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch die Strapazen. Frank Rost wünscht sich daher, dass sich die Verantwortlichen im Kader zurückhalten. Er rät explizit dazu, auf Mitchell Weiser im Derby zu verzichten. Ähnlich wie bei Füllkrug stehe die Fitness im Vordergrund und es seien noch genug entscheidende Spiele zu bestreiten.

Motivation für Ludovit Reis und die Fans

Frank Rost schloss mit einem wichtigen Rat für Ludovit Reis. Sollte es während des Spiels zu Pfiffen und Anfeindungen aus dem Stadion kommen, solle Reis diese Energie in pure Motivation verwandeln. Die beste Antwort auf derartige Aktionen seien konstant gute Leistungen auf dem Platz.

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Er ist sicher, dass sich das Engagement und die Qualität der Spieler auch bei den HSV-Fans wieder durchsetzen werden. Anerkennung für den Einsatz sei das ultimative Ziel, das über sportlichen Erfolg hinausgeht. Das Nordderby wird somit nicht nur um Punkte, sondern auch um die innere Haltung der Akteure gehen.