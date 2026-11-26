Frank Schmidt trainiert Heidenheim zum vorletzten Mal zu Hause. Der FCN reist mit dem achten Trainer an. Das Duell im Profiliga-Fußball ist einzigartig.

Die 2. Fußball-Bundesliga blickt auf ein einzigartiges Duell im Stadion des 1. FC Heidenheim. Am Freitag um 18.30 Uhr empfängt der Verein den 1. FC Nürnberg zum neunten Mal in der Geschichte der Profiliga. Dieses spezifische Spiel markiert eine historische Zäsur, da es das erste offizielle Profiliga-Spiel zwischen dem Weltmeister Miroslav Klose und Heidenheim ist. Gleichzeitig steht Heidenheim-Trainer Frank Schmidt kurz vor seinem letzten Heimspiel am Küchlin-Stadion. Der 52-Jährige wird nach 20 Jahren seine Tätigkeit am Ostalbkreis beenden, was dieses Match zu einer Abschiedsveranstaltung besonderer Art macht.

Rekord an Trainerwechseln beim Gast

Während Frank Schmidt eine Ära der Beständigkeit verkörpert, ist der 1. FC Nürnberg für seine personelle Fluktuation auf der Trainerbank bekannt. Geht der Club nach Heidenheim, reist er fast immer mit einem neuen Cheftrainer an. Miroslav Klose, der die Franken am Freitag aus der Distanz führt, wird der achte Nürnberg-Coach in der Geschichte der Begegnungen sein. Diese hohe Zahl an Wechseln unterstreicht die instabile Situation im Verein aus Franken, während der Gegner durch eine feste Struktur gekennzeichnet ist. Die Statistiken zeigen eine klare Asymmetrie in der langfristigen Personalpolitik beider Klubs.

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Die Vorgeschichte der Trainerpositionen beim 1. FC Nürnberg ist komplex und von kurzen Amtszeiten geprägt. Von den Nachfolgern Kloses in früheren Duellen schaffte nur Robert Klauß, der heute beim SFC Dunajska Streda unter Vertrag steht, zwei Partien in Heidenheim. Andere namhafte Namen wie Valérien Ismaël, der jetzt bei Le Havre AC arbeitet, oder René Weiler, dessen Weg zuletzt zu D.C. United führte, betreuten den Club jeweils nur einmal. Auch Alois Schwartz vom SSV Ulm 1846, Michael Köllner von Blau-Weiß Linz und Jens Keller, der aktuell ohne Klub ist, sowie Markus Weinzierl vom Bayern-Campus waren nur kurz für die Auswärtsspiele verantwortlich. Insgesamt hatte der FCN in den vergangenen Jahren 18 Cheftrainer und 4 Interimstrainer.

Die Statistiken der vergangenen Duelle

Die historischen Ergebnisse der bisherigen Begegnungen zeigen verschiedene Ergebnisse und Trainerkonstellationen. Im Dezember 2015 siegte Heidenheim mit 3:0 unter der Ägide von René Weiler. Ein weiteres Unentschieden gab es im Februar 2020 mit 2:2, als Jens Keller das Team führte. Am 16. Februar 2023 verlor der FC Nürnberg mit 0:5, ein Spiel, das unter der Verantwortung von Markus Weinzierl stattfand. Dieser Trainer wurde im Anschluss an die klare Niederlage von seinem Amt entlassen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Schwierigkeiten, die der FCN bei Auswärtsspielen in Heidenheim hatte.

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Für Heidenheim ist die Kontinuitz das entscheidende Element. In allen bisherigen Spielen gegen den 1. FC Nürnberg benötigte der Verein nur einen einzigen Trainer: Frank Schmidt. Diese Loyalität und Stabilität stehen im krassen Gegensatz zur wechselhaften Vergangenheit des Gegners. Schmidt, der selbst von 1991 bis 1994 als Spieler für den FCN aktiv war, kennt die Mentalität der Franken aus erster Hand. Seine Kenntnis der Vereinskultur und der Spieler des Gegners mag ein Vorteil in diesem speziellen Duell sein. Das Team ist auf den Abschied ihres langjährigen Anführers eingestellt.

Konsequenzen und Ausblick auf die Zukunft

Das Spiel am Freitag ist nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein Abschiedskonzert. Frank Schmidt wird am Ende der Saison seine Karriere als Trainer beenden. Nach 20 Jahren in Heidenheim endet eine Ära, die durch Beständigkeit und Aufbau geprägt war. Für den 1. FC Nürnberg bedeutet die Reise zur Ostalb eine weitere Bewährungsprobe unter der Leitung von Miroslav Klose. Der Weltmeister steht vor der Herausforderung, in einer Umgebung zu punkten, in der sein Team bisher oft mit neuen Gesichtern an der Seitenlinie stand. Die Erwartungen sind hoch, da die Statistik gegen den FCN spricht.

Die mediale Aufmerksamkeit ist groß, da das Spiel live auf Sky ausgestrahlt wird. Zusätzlich gibt es einen Live-Ticker auf BILD.de, der die Entwicklungen für Fans ohne Fernsehanschluss zugänglich macht. Die Kombination aus der Abschiedsrunde für Schmidt und dem Debüt für Klose gegen Heidenheim macht dieses Ereignis zu einem besonderen Moment in der 2. Liga. Alle Blicke richten sich auf das Küchlin-Stadion, wo Geschichte geschrieben wird. Die Frage, ob Klose diesen Rekord der Trainerwechsel brechen kann oder ob Heidenheim eine weitere Überraschung bereitet, wird das Wochenende bestimmen.