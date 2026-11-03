Frank Schmidt verlässt 1. FC Heidenheim nach 20 Jahren

Der dienstälteste Trainer Deutschlands, Frank Schmidt, beendet seine Ära beim 1. FC Heidenheim. Er legt nach fast zwei Jahrzehnten eine Pause ein, die Bundesliga-Teilnahme bleibt Ziel.

Der 1. FC Heidenheim hat die bevorstehende Trennung von seinem langjährigen Cheftrainer Frank Schmidt offiziell bestätigt. Die Vereinsführung teilte am Dienstagabend mit, dass der 52-jährige sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Damit endet die Karriere von Schmidt als aktiver Trainer, zumindest vorerst. Er gehört seit Langem zu den dienstälsten Trainern im deutschen Profifußball.

Schmidt beendet Trainerkarriere mit Pause

Frank Schmidt plant nach fast 20 Jahren Tätigkeit an der Seitenlinie eine längere Auszeit. Er teilte Vorstandschef Holger Sanwald diesen Schritt am Montag in einem persönlichen Gespräch mit. Der Verein hatte in den vergangenen Monaten intensiv darum geworben, den Erfolgstrainer doch noch zur Vertragsverlängerung zu bewegen. Die Bemühungen blieben jedoch erfolglos. Schmidt erklärte, er wolle im Sommer einfach eine Pause machen, nachdem er so lange im Traineramt beim FCH stand.

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Klare Trennung nach fast zwei Jahrzehnten

Die Entscheidungsfindung verlief für beide Seiten transparent und direkt. Schmidt sagte zu Sanwald, dass er den Vertrag nicht ein weiteres Mal verlängern wird. Das Hauptmotiv ist die Erschöpfung nach der langen Zeit im压力vollen Beruf. Offen ist jedoch, wie lange diese Pause dauern wird. Der Trainer macht sich aktuell keine Gedanken darüber, was nach dem 1. Juli in seinem Leben geschieht. Eine Rückkehr oder ein neuer Job sind nicht ausgeschlossen, aber noch nicht geplant.

Historische Reise vom Amateur zum Europapokal

Die Ära von Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim gilt als einzigartig in der deutschen Fußballgeschichte. Er übernahm den Klub im Jahr 2007, als dieser noch im Amateurbereich spielte. Unter seiner Führung erfolgte der Aufstieg bis in die Bundesliga. Dieser Sprung markiert einen historischen Moment für den Verein. Zudem schaffte Heidenheim den Einzug in den Europapokal. Diese Erfolgsgeschichte sucht ihresgleichen im deutschen Profifußball.

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Bundesliga-Ziel vor dem Abschied erfüllt

Trotz des bevorstehenden Abschieds hat Schmidt einen klaren Fokus für die verbleibende Zeit. Das letzte Kapitel der fast 20-jährigen Ära soll mit einem erfolgreichen Abschluss geschrieben werden. Der Verein hat gemeinsam über viele Jahre eine besondere Identität aufgebaut. Die Trennung wird eine enorme Veränderung für die Struktur des Clubs bedeuten. Vorstandsman Holger Sanwald betonte, dass die Entscheidung von Schmidt eine Zäsur markiert.

Vereinsführung reagiert auf den Wechsel

Die Reaktion der Vereinsführung ist respektvoll, aber auch besorgt über die Folgen. Holger Sanwald nannte die Entscheidung von Frank Schmidt einen Eingriff in die gesamte Vereinsstruktur. Es ist absehbar, dass die Suche nach einem Nachfolger bald starten wird. Die Mitglieder und Fans werden den Trainer in Erinnerung behalten. Seine Leistungen haben den Verein international bekannt gemacht. Die Zukunft bleibt trotz der Trennung positiv, da die Basis stimmt.