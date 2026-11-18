Trainer Frank Schmidt kündigt nach fast 20 Jahren beim 1. FC Heidenheim seinen Abschied im Sommer 2027 an. Der 52-Jährige will zunächst eine Pause einlegen.

Frank Schmidt, Trainer des 1. FC Heidenheim 1846, hat angekündigt, den Verein im Sommer 2027 zu verlassen. Nach fast 20 Jahren an der Seitenlinie möchte der 52-Jährige zunächst eine Pause einlegen und seine Zukunft neu ordnen. Das geht aus einem Interview hervor, in dem Schmidt über seine Arbeitsbelastung, die Gründe für seinen Abschied und seine Pläne spricht.

Der Schritt fällt in eine Phase, in der der Klub sportlich einen Rückschlag erlebt hat. Im Jahr 2026 stieg der 1. FC Heidenheim aus der Bundesliga ab und spielt inzwischen in der 2. Liga. Schmidt blickt im Gespräch zugleich auf eine außergewöhnliche Karriere zurück.

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Vom Amateurfußball bis zur Conference League

Frank Schmidt übernahm den 1. FC Heidenheim im September 2007, als der Verein noch in der 5. Liga spielte. Unter seiner Leitung folgte ein Erfolg nach dem anderen, bis der Klub in die Bundesliga aufstieg und sogar im Europa Pokal antrat.

In der Saison 2024/25 nahm die Mannschaft an der UEFA Conference League teil. Der Weg von der 5. Liga bis auf die europäische Bühne steht für eine lange Entwicklung, die Schmidt maßgeblich geprägt hat.

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Der erste große Rückschlag kam 2026, als Heidenheim aus der Bundesliga absteigen musste. Seitdem spielt der Verein in der 2. Liga, und genau in dieser Situation kündigte Schmidt seinen Abschied an.

Warum Frank Schmidt eine Pause plant

Als zentrale Gründe nennt Frank Schmidt die lange Zeit im Amt und den Abstiegskampf in der vergangenen Bundesliga-Saison, die viel Energie gekostet hätten. Er wolle reflektieren und eine Zeit lang kürzertreten.

Schmidt beschreibt den Trainerberuf als Hamsterrad, in dem sich alles ständig wiederholt. Die Erwartungshaltung sei groß, man könne nie richtig abschalten, und selbst im Sommerurlaub sei man gedanklich schon bei der neuen Saison.

Auch der öffentliche Druck setzt Frank Schmidt zu. Jede Woche Rückschläge zu moderieren und voranzugehen koste Kraft. Schmidt betont, dies solle keine Jammerei sein, doch irgendwann sehne man sich nach Ruhe sowie Zeit für sich und die Familie.

Schmidt verweist zudem auf sein Buch 'Unkaputtbar', in dem er schreibt, dass er selbst einmal wegen einer Lungenembolie ausgefallen sei. Vor gesundheitlichen Problemen seien auch Trainer nicht gefeit, obwohl der Beruf für ihn einer der schönsten überhaupt bleibe.

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Zukunftspläne von Frank Schmidt nach 2027

Frank Schmidt schließt nicht aus, nach seiner Pause wieder als Trainer zu arbeiten, möglicherweise bei einem ganz anderen Verein oder sogar im Ausland. Eine feste Dauer für die Auszeit nennt er nicht.

Schmidt wird im nächsten Jahr 53 Jahre alt und stellt klar, dass es ihm nicht um Rente geht. Er wolle noch einmal etwas machen, wobei die konkrete Aufgabe von den Möglichkeiten abhänge, die sich ergeben.

Zur Frage nach der Arbeitszeit sagt Frank Schmidt, es sei schwierig zu definieren, was alles dazugehört. Er selbst sei immer verfügbar gewesen, einen wirklich freien Tag gebe es als Cheftrainer kaum, und er habe erst lernen müssen, sich einen freien Tag zu nehmen.

Schmidt zeigt sich zuversichtlich, den Abschied gut zu verkraften, da er einen Schalter umlegen könne. Gleichzeitig benötige er relativ schnell wieder eine Aufgabe, weil er kein Handwerker sei. Zunächst wolle er die vergangenen 20 Jahre verarbeiten, bevor er voller Elan in eine neue Aufgabe gehe.