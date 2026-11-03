Frank Schmidt verlässt FC Heidenheim nach fast 20 Jahren

Der langjährige Trainer Frank Schmidt legt eine Pause ein. Der FC Heidenheim bestätigt das Ende der Ära und sucht nun Nachfolger für die wichtige Position.

Der deutsche Fußball-Zweitligist FC Heidenheim hat am Dienstagabend offiziell bekanntgegeben, dass sein Cheftrainer Frank Schmidt den Verein im Sommer verlassen wird. Nach einer fast zwei Jahrzehnte dauernden Ära bei dem Klub plant der 52-jährige Trainer eine Pause von seiner beruflichen Tätigkeit. Die Entscheidung wurde durch ein offizielles Statement des Vereins kommuniziert, in dem klar gestellt wurde, dass Schmidt seinen auslaufenden Vertrag nicht erneut verlängern wird.

Schmidt beendet Karrierepause nach 16 Jahren

Die Nachricht über das Ausscheiden von Frank Schmidt markiert einen tiefen Einschnitt in der Geschichte des FC Heidenheim. Schmidt hatte die Mannschaft bereits im September 2007 übernommen und sie kontinuierlich nach oben geführt. In einem persönlichen Gespräch mit Holger Sanwald, dem Vorstandsvorsitzenden des FCH, teilte er seine Absichten am Montagabend mit. Sanwald betonte, dass der Verein sich in den vergangenen Monaten intensiv um einen Verbleib seines Erfolgstrainers bemüht habe, dieser Wunsch jedoch nicht erfüllt werden kann.

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Aufstieg und Abstieg prägen Schmidts Amtszeit

Die Amtszeit von Frank Schmidt war geprägt von historischen Erfolgen und schmerzlichen Rückschlägen. Unter seiner Führung stieg der Klub als Meister der Regionalliga Südwest in die 3. Liga auf, gefolgt vom Aufstieg in die Bundesliga in der Saison 2022/23. Heidenheim hielt sich zweimal in der höchsten deutschen Spielklasse und nahm sogar an der Conference League teil. Erst in der vergangenen Spielzeit musste der Klub den Gang in die Zweitklassigkeit antreten, was die Bedeutung seiner Leistung unterstreicht.

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Sanwald würdigt Energieleistung und Planung

Holger Sanwald, der Vorsitzende des FC Heidenheim, bezeichnete die Entscheidung von Frank Schmidt als Zäsur für den gesamten Verein. Er erklärte, dass die Veränderung riesige Auswirkungen haben werde, aber den Wunsch nach einer Pause nach dieser unfassbaren Energieleistung verstehen könne. Die frühzeitige Mitteilung gibt dem Management die nötige Zeit, um die Nachfolge auf dieser wichtigen Position mit der gebotenen Sorgfalt anzugehen, ohne kurzfristigen Druck zu erzeugen.

Zukunftspläne bis zum letzten Saisonspiel

Trotz der bevorstehenden Pause bleibt Frank Schmidt seinem Amt bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Er versprach, alles für den maximalen Erfolg in dieser Spielzeit zu geben, da das letzte Kapitel der einzigartigen Geschichte im deutschen Profifußball noch nicht zu Ende sei. Für Fragen zur Zukunft nach dem 1. Juli zeigte er sich bewusst verschlossen, da er sich diese Gedanken vorerst verbiete und stattdessen volle Konzentration auf die aktuellen Aufgaben lege.