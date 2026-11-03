Frank Schmidt verlässt Heidenheim: Ende einer 20-jährigen Ära

Der langjährige Trainer Frank Schmidt beendet seine Karriere beim 1. FC Heidenheim. Nach fast zwei Jahrzehnten folgt kein neuer Vertrag, sondern eine Pause.

Die Erfolgsgeschichte des 1. FC Heidenheim in der Bundesliga findet ein vorläufiges Ende, da der langjährige Cheftrainer Frank Schmidt den Verein nach dieser Saison verlassen wird. Der 52-Jährige, der als dienstältester Trainer im deutschen Profifußball gilt, hat sich entschieden, seinen zum Ende der laufenden Spielzeit auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Diese entscheidende Information gab der Klub am Dienstagabend offiziell bekannt. Schmidt hatte seine Vorstandschef Holger Sanwald bereits am Montag in einem persönlichen Gespräch über seinen Austrittswunsch informiert.

Klarstellung zum Vertragsende und den nächsten Schritten

Frank Schmidt wird den 1. FC Heidenheim nach Abschluss der aktuellen Spielzeit verlassen, da er eine Pause von seinem Traineramt wünscht. Nach fast zwanzig Jahren an der Seitenlinie des Vereins möchte er im Sommer eine Unterbrechung einlegen, um sich zu erholen und neue Impulse zu sammeln. Wie er die Zeit ab dem 1. Juli gestaltet, ist ihm aktuell noch unklar. Er machte deutlich, dass er sich über die Dauer der Pause und die konkreten Pläne für seine Zukunft keine Gedanken macht. Die Entscheidung fiel nach intensiven Beratungen mit der Vereinsführung, die sich in den letzten Monaten bemüht hatten, den Erfolgstrainer zur Vertragsverlängerung zu bewegen.

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Schmidt führte Heidenheim in die Bundesliga und nach Europa

Die Karriere von Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim begann im Jahr 2007, als er die Verantwortung über den Klub übernahm. Unter seiner Führung stieg die Mannschaft vom Amateurfußball bis in die höchste deutsche Spielklasse auf. Schmidt führte den Verein nicht nur in die Bundesliga, sondern qualifizierte sich auch für den Europapokal. Diese Entwicklung ist eine Erfolgsgeschichte, die im deutschen Profifußball ihresgleichen sucht. Die Zusammenarbeit über fast zwei Jahrzehnte hat den Verein nachhaltig geprägt und eine einzigartige Identität geschaffen.

Holger Sanwald würdigt die Zäsur für den Verein

Holger Sanwald, Vorstandschef des 1. FC Heidenheim, betonte, dass die Entscheidung von Frank Schmidt eine massive Zäsur für den gesamten Verein markiert. Er räumte ein, dass diese Veränderung enorme Auswirkungen haben wird und eine riesige Umstellung mit sich bringt. Die Vereinsführung hatte sich intensiv darum bemüht, Schmidt von einer Fortsetzung der Arbeit zu überzeugen. Trotz dieser Bemühungen stand Schmidt auf seinem Entschluss, das Traineramt niederzulegen. Sanwald würdigte die Leistung des Trainers und die Bedeutung für die Historie des Klubs.

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Letztes Kapitel und Fokus auf das aktuelle Ziel

Trotz seines Ausstiegs ist Frank Schmidt voll und ganz auf die laufenden Aufgaben konzentriert. Er möchte mit dem 1. FC Heidenheim das letzte Kapitel der fast zwei Jahrzehnte währenden Ära erfolgreich abschließen. Schmidt sieht noch ein großes Ziel vor sich und plant, noch einmal alles zu geben. Er betonte, dass die gemeinsame Geschichte mit dem Verein zwar einzigartig war, das Ende der Geschichte aber noch nicht geschrieben ist. Der Fokus liegt nun auf der restlichen Saison und dem perfekten Abschluss der Arbeit.

Ausblick auf die Zukunft nach dem Abschied

Die Zukunft von Frank Schmidt bleibt nach seinem Ausscheiden beim 1. FC Heidenheim zunächst offen. Er wird zunächst eine Pause einlegen, um von der intensiven Zeit als Cheftrainer im Profifußball zu erholen. Es ist unklar, ob er später wieder in den Trainerberuf zurückkehren oder eine andere Richtung einschlagen wird. Der 1. FC Heidenheim muss sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger machen, der die hohen Maßstäbe des Vereins halten kann. Die Abschiedsrunde unter Schmidt bleibt ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des deutschen Fußballs.