Frank Stronach wegen sexueller Nötigung und Belästigung verurteilt

Der kanadisch-österreichische Milliardär Frank Stronach wurde wegen sexueller Nötigung und Belästigung verurteilt. Die Fälle reichen bis in das Jahr 1977 zurück und waren Teil eines Prozesses, in dem Stronach in zwölf Punkten angeklagt war.

Frank Stronach , ein kanadisch-österreichischer Milliardär, wurde wegen sexueller Nötigung und Belästigung verurteilt. Der Gründer des Automobilzulieferer-Konzerns Magna International hatte in den 1970er und frühen 2000er Jahren mehrere Frauen sexuell belästigt oder bedroht, darunter auch vollendete oder versuchte Vergewaltigungen.

Die Fälle reichten bis in das Jahr 1977 zurück und waren Teil eines Prozesses, in dem Stronach in zwölf Punkten angeklagt war. Im Laufe des Prozesses fielen sieben Anklagepunkte weg, in drei Fällen wurde er freigesprochen. Die Vorfälle sollen sich in Kanada ereignet haben, wo Stronach die Firma Magna International gegründet hatte.

Der Prozess war ein wichtiger Meilenstein in der Karriere von Stronach, der in den 1950er Jahren von Österreich nach Kanada ausgewandert war und dort den Autozulieferer-Riesen Magna aufgebaut hatte. Nachdem er den Chefsessel bei Magna verlassen hatte, gründete er die politische Partei Team Stronach, die bei der Nationalratswahl 2013 5,7 Prozent erreichte. Doch nach internen Streitigkeiten löste sich die Partei 2017 auf. Das Strafmaß für Stronach soll am 17. September verkündet werden





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