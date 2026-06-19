Frank Thelen: Bitcoin-Investor und 'Höhle der Löwen'-Star verkauft alle seine Coins - und sieht Risiken in der Zukunft

Frank Thelen, bekannt durch seine Rolle in 'Höhle der Löwen', hat seine gesamten Bitcoin-Coins verkauft und sieht Risiken in der Zukunft der Kryptowährung. Er sieht die bekannteste Kryptowährung als spannend, aber nicht mehr als attraktivste Chance am Markt. Thelen warnt vor Quantencomputern und sieht die Bitcoin-Community als zu starr. Er sieht Ethereum und Hyperliquid als interessante Alternativen zu Bitcoin.

Frank Thelen (50) hat Schluss gemacht - mit Bitcoin s. Der bekannte Investor, Gründer und 'Höhle der Löwen'-Star hat alle seine Coins verkauft. Nicht nur privat, sondern auch in seinen Fonds.

Seine Begründung: Die bekannteste Kryptowährung sei spannend, aber aus seiner Sicht inzwischen nicht mehr die attraktivste Chance am Markt. Gegner sei. Im Gegenteil. Die Grundidee als digitaler Wertspeicher finde er weiterhin interessant.

Doch für ihn überwiegen inzwischen die Risiken. Ein Hauptgrund sind Quantencomputer. Thelen warnt: 'Der Angriff durch Quantencomputer, also eine neue Art von Computern in Kombination mit neuer Software, rückt immer näher.

' Das könne potenziell auch andere treffen. Bei Bitcoin sieht er aber ein besonderes Problem: 'Die Bitcoin-Community ist mir zu sehr starr.

' Weiterentwicklung werde dort oft eher abgelehnt als begrüßt. Wenn neue technologische Gefahren entstehen, müsse sich eine Kryptowährung schnell weiterentwickeln können, erklärt Thelen.

'Man braucht eine gewisse Dynamik in der Entwicklung, damit man eben auf diese neuen Herausforderungen eingeht. Das sehe ich bei Bitcoin nicht.

' Auch die Kursentwicklung überzeugt ihn offenbar nicht mehr. Wenn Bitcoin wirklich als große Reservewährung wahrgenommen würde, 'dann hätte es eigentlich steigen müssen in letzter Zeit, aber es ist gefallen.

' Ein Bitcoin steht aktuell bei rund 57.200 Euro und damit fast 37 Prozent unter dem Vorjahreswert. Mit seiner Bitcoin-Skepsis steht Thelen nicht allein da. Auch Marktprofis wie Jeff Ko von CoinEx, Alex Tsepaev von B2Prime, Paul Howard von Wincent und Analysten von Bitfinex warnen aktuell vor weiterem Druck auf den Bitcoin-Kurs. Citi-Analysten und Coin-Metrics-Mitgründer Nic Carter sehen zudem ein technisches Langfrist-Risiko: Quantencomputer könnten eines Tages die Verschlüsselung von Bitcoin angreifen.

Thelen schaut sich im Kryptobereich Alternativen zu Bitcoin an. Ein Beispiel ist Ethereum. Vereinfacht gesagt: Bitcoin ist für viele vor allem digitaler – also ein Wertspeicher. Ethereum dagegen ist eher eine technische Plattform, auf der Programme, Finanzanwendungen und digitale Verträge laufen können.

Thelen sagt: 'Ich finde Ethereum zum Beispiel als Chain viel besser, weil es aktiv entwickelt wird.

' Genau das sei für ihn ein entscheidender Unterschied zu Bitcoin. Spannend findet er auch Plattformen wie Hyperliquid. Dort werden digitale Vermögenswerte gehandelt. Der Unterschied zu reiner Spekulation: Solche Plattformen können echte Einnahmen erzielen, etwa über Handelsgebühren.

Thelen erklärt: 'Hyperliquid, das ist eine Plattform, wo ganz viel Stocks und Bonds und so weiter getradet werden. Da ist ein echter Cashflow drauf.

' Sein Fazit: 'Finde ich einfach für mich persönlich und für unsere Anleger interessanter.





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