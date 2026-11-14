Frank Thelen gewinnt Schlag den Star mit 100.000 Euro gegen Ralf Dümmel

Frank Thelen und Nathalie Thelen-Sattler besiegen Ralf Dümmel und Anna Heesch bei Schlag den Star. Die Investorenpaare treffen aufeinander. Thelen sichert sich den Hauptgewinn.

Am Samstagabend fand im Fernsehen ein spektakuläres Duell zwischen zwei bekannten Investorenpaaren statt. Frank Thelen trat gemeinsam mit seiner Ehefrau Nathalie Thelen-Sattler an. Sie mussten sich dem Paar Ralf Dümmel und dessen Partnerin Anna Heesch stellen. Das Duell wurde als Teil der Sendung Schlag den Star ausgetragen. Es ging um Prestige und einen hohen Geldpreis.

Direkter Vergleich der beiden Investoren-Paare

Die Begegnung zwischen Frank Thelen und Ralf Dümmel zog die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer auf sich. Beide sind als Investoren in der Höhle der Löwen tätig. Frank Thelen ist 51 Jahre alt und seine Frau Nathalie ist 52 Jahre alt. Ralf Dümmel ist 59 Jahre alt und seine Partnerin Anna Heesch ist 55 Jahre alt. Die Kontrahenten stellten ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Der Abend verlief für alle Beteiligten sehr emotional und unterhaltsam.

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Geografische Fehler bei Land, Stadt und Fluss

Im zweiten Spiel Land, Stadt, Fluss traten beide Teams unter Druck. Die Aufgabe bestand darin, geografische Angaben richtig zu zuordnen. Die Paare sahen sich Länderumrisse, Städte und Flüsse an. Sie mussten mindestens zwei Angaben korrekt erkennen. Die ersten Ergebnisse waren überraschend falsch. Ein Team verwechselte Ägypten mit Österreich. Ebenso wurde der Nil fälschlicherweise der Donau zugeordnet.

Der Moderator Matthias Opdenhövel zeigte sich über die absurden Antworten irritiert. Er fragte das Publikum, ob es noch wildeste Ideen gab. Die Fehler sorgten für Verwirrung und Spannung im Studio. Die Investoren schwitzten förmlich, während sie rätselten. Pannen gehörten zu diesem Moment einfach dazu.

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Nathalie Thelen-Sattler rettet Punkte für ihr Team

Nathalie Thelen-Sattler zeigte bei der nächsten Aufgabe großes geografisches Wissen. Sie erkannte den Fluss Amazonas direkt und betätigte die Buzzertaste. Ihr Mann Frank Thelen musste eine zweite Antwort nennen. Dazu konnte er sich jedoch nicht entsinnen. Er stand völlig auf dem Schlauch und schwieg.

Nathalie versuchte, ihrem Ehemann auf die Sprünge zu helfen. Sie forderte ihn auf, das passende Land zu nennen. Frank blieb jedoch stumm. Der Punkt ging dadurch an das Team von Ralf Dümmel und Anna Heesch. Auf die Frage des Moderators, woher Nathalie das Wissen hatte, antwortete sie trocken. Sie erklärte, dass sie in Brasilien geboren sei. Der Moderator war skeptisch und fragte nach, warum Frank Thelen das nicht wisse.

Erklärung für das Schweigen des Investors

Frank Thelen nahm den Aussetzer nicht persönlich. Seine Frau Nathalie schützte ihn vor Kritik. Sie erklärte, dass ihr Mann heute sehr nervös gewesen sei. Der Moderator Matthias Opdenhövel erinnerte sich an den Vorfall. Später im Spiel zitierte er den Moment. Er erwähnte, dass Frank Thelen erst heute erfahren habe, wo seine Frau geboren ist.

Das Spiel Kennen sollte zeigen, wie gut sich die Partner kennen. Der Vorfall sorgte für Gesprächsstoff. Dennoch blieb die Stimmung im Team von Frank Thelen intakt. Nathalie Thelen-Sattler behielt den Fokus auf das Spiel. Sie ließ sich durch die Pannen ihres Mannes nicht aus der Reserve locken.

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Sieg und 100.000 Euro Preisgeld für Thelen

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten und der Patzer entwickelte sich der Abend zu einem Erfolg. Das Team von Frank Thelen und Nathalie Thelen-Sattler konnte sich behaupten. Sie besiegen Ralf Dümmel und Anna Heesch am Ende des Kampfs. Die Investoren haben bis zum Schluss gekämpft und geschwitzt. Ein klarer Sieger wurde am Ende gekürt.

Der Gewinn für das Paar war substantial. Sie schnappten sich den Gewinner-Koffer. Der Koffer enthielt einen Betrag von 100.000 Euro. Dies war der Hauptgewinn der Sendung am Samstagabend. Die Investoren bewiesen, dass sie auch unter Druck bestehen können. Der Abend ging als Sieg für Frank Thelen in die Geschichte der Show ein.