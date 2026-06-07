Franken-Frühlingserweckung: Bamberg gewinnt das zweite Heimspiel und führt die Serie 3:2 an

Die Franken haben das zweite Heimspiel gegen Alba Berlin gewonnen und führen damit die Serie 3:2 an. Mit einem klaren 81:67 gewannen sie das Spiel und konnten die Serie damit ausgeglichen halten. Der Sieg war ein wichtiger Schritt für die Franken, um die Serie zu gewinnen.

Der Überraschungs-Pokalsieger gewann auch das zweite Heimspiel gegen Alba Berlin – und hat durch das 81:67 (36:36) die Serie ausgeglichen. Die 5700 Fans in der ausverkauften Brose-Arena sangen „Oh, wie ist das schön!

“ und „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. " Denn da steigt am Dienstag (20.30 Uhr, Dyn) in der Max-Schmeling-Halle nun das entscheidende fünfte Spiel. In der Geschichte der Easycredit BBL haben erst drei Mannschaften das Kunststück vollbracht, eine „Best-of-5“-Serie nach einem 0:2-Rückstand noch zu gewinnen: Leverkusen in der Saison 1999/2000 (gegen Frankfurt) sowie die Telekom Baskets Bonn 2001/02 (gegen Bamberg) und 2002/03 (gegen Leverkusen). Und nun die Franken?

"Das Momentum liegt jetzt bei Bamberg", sagt Dyn-Experte Patrick Femerling. "Sie können mit Rückenwind nach Berlin fahren. " Nach der verbissen geführten ersten Hälfte am Samstag stand es 36:36. Ab der Pause erkämpften sich die Hausherren mit jedem Ballbesitz einen größeren Vorteil.

"Wir haben heute zum ersten Mal gegen Alba das Rebound-Duell (47:41, d. Red. ) gewonnen, was enorm wichtig für uns war", analysierte Erfolgstrainer Anton Gavel.

"Klar haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit unsere Würfe vorn getroffen, die zum Teil aber auch gut herausgespielt waren. "Bester Bamberger war Austin Crowley. Der Ami traf vier seiner fünf Dreier (80 Prozent), steuerte 17 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists bei.

"Es ist ein wundervolles Gefühl", strahlte Kollege Demarcus Demonia hinterher im Dyn-Interview. "Wir haben die Heim-Fans gebraucht. Als wir die ersten zwei Spiele gespielt haben, hatten wir keine Energie. Wir haben uns von den Fans anstecken lassen.

Und in der Mannschaft ist ein großer Zusammenhalt. Die Chemie, die wir haben, hat uns die gesamte Saison geholfen, Spiele zu gewinnen. Wir glauben an uns und jeder hält dem anderen den Rücken frei. Und wir geben uns gegenseitig Vertrauen.

" Bamberg gelang es zudem in der Defensive, dem Favoriten Alba seine Stärken zu nehmen. Aufbauspieler Martin Hermannsson (3 Punkte, 4 Assists) erlebte einen rabenschwarzen Abend und kehrte nach einem Kopftreffer in der zweiten Hälfte nur noch mal kurz aufs Feld zurück. So wurde der nachverpflichtete College-Spieler Michael Rataj zum Alleinunterhalter und stellte mit 18 Punkten eine Karriere-Bestleistung auf. Dazu kam eine unerklärliche Wurfschwäche: Die Berliner warfen 13 (!

) Freiwürfe daneben und versenkten lediglich 21 Prozent ihrer Dreier-Versuche.

"Wir müssen einfach selbstbewusst bleiben", forderte Rataj vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel am Dienstag. "Und ich glaube, in Berlin wird das wieder ganz anders ausschauen. " Bambergs Demonia sieht das naturgemäß anders: "Wir werden jetzt nach Berlin fahren und dort noch einmal alles geben, was wir haben. Wir werden sehen, wer mit dem größeren Siegeswillen und Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen wird.

" Damit der Außenseiter auch in der Hauptstadt auf lautstarke Unterstützung aus "Freak City" hoffen kann, bezahlt Klub-Mäzen Michael Stoschek sämtliche Fan-Busse, die sich auf den Weg zum größten Spiel der Saison machen





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