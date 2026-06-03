Frankfurt aus neuen Blickwinkeln: Rooftop Day und Literaturfestival

Die Stadt Frankfurt bietet zwei besondere Veranstaltungen an, bei denen die Stadt aus neuen Blickwinkeln erlebt werden kann. Der zweite Rooftop Day bietet Zugang zu fast 50 Dächern und Terrassen, während das Literaturfestival in den oberen Etagen der namensgebenden Türme stattfindet.

Frankfurt bietet zwei besondere Veranstaltungen an, bei denen die Stadt aus neuen Blickwinkeln erlebt werden kann. Zum einen gibt es den zweiten Rooftop Day , bei dem fast 50 Dächer und Terrassen geöffnet werden, viele davon sind sonst nicht zugänglich.

Bei dieser Veranstaltung können Besucher nicht nur viel sehen, hören oder erleben, sondern auch besondere Perspektiven auf die Stadt bekommen. Eine Auswahl der Locations zeigt, dass manche Orte kostenlos besucht werden können, während andere einen Eintritt verlangen. Einige Highlights sind ein Open-Air-Kino auf der Dachterrasse der Zentralbibliothek, Yoga auf der Terrasse des TOWER185 in 185 Metern Höhe und vieles mehr. Zum anderen findet das Literaturfestival statt, bei dem viele der Lesungen in den oberen Etagen der namensgebenden Türme veranstaltet werden.

Das Motto in diesem Jahr lautet 'OstWestText' und geht auf die Prägungen und Brüche um die deutsche Wiedervereinigung ein. 25 Veranstaltungen sind geplant, darunter Lesungen von bekannten Autoren wie Christoph Hein, Daniela Dröscher und Péter Nádas. Die Veranstaltungen finden in den nächsten Tagen statt, bei denen die Besucher nicht nur viel sehen, hören oder erleben können, sondern auch besondere Perspektiven auf die Stadt bekommen





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