Frankfurt deklassiert Potsdam mit 9:0

Eintracht Frankfurt hat in der Frauen-Bundesliga Turbine Potsdam mit 9:0 deklassiert.

Das Duell Tabellenführer gegen Schlusslicht ist ein einseitiges: Eintracht Frankfurt gewinnt in der Frauen-Bundesliga gegen Turbine Potsdam mit 9:0. Der Aufsteiger bleibt damit in dieser Saison sieglos. Schon nach wenigen Minuten brachte Géraldine Reuteler die SGE in Führung, ehe Laura Freigang und erneut Reuteler den Vorsprung weiter ausbauten. Frankfurt dominierte das Geschehen mit fast 70 Prozent Ballbesitz und einer Vielzahl an Abschlüssen. Kurz vor der Pause erhöhte Lara Prašnikar weiter.

Potsdam fand offensiv kaum statt und kann sich bei Torhüterin Vanessa Fischer bedanken, dass der Rückstand nicht noch höher ausfiel. Frankfurt ließ auch in der zweiten Hälfte nicht nach, während Potsdam weiterhin nichts entgegensetzen konnte. In der 71. Minute sah Flavia Lüscher aufgrund einer Notbremse an der Frankfurterin Carlotta Wamser rot und musste vom Platz. Danach war das Spiel für völlig überforderte Potsdamerinnen vorbei. Prašnikar, Nicole Anyomi und Remina Chiba sorgten für die nächsten vier Tore während der regulären Spielzeit. In der Nachspielzeit krönte Pernille Sanvig mit ihrem ersten Bundesliga-Tor den Kantersieg für Frankfurt





