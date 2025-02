Frankfurt Fördert Verkehrswende mit Auto-Prämie

Die Stadt Frankfurt am Main bietet Bürgern, die ihren Verbrenner verkaufen, ein Jahresabonnement für Bus und Bahn an. Das Programm soll die Verkehrswende vorantreiben und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs fördern.

Frankfurt am Main bietet Bürgern, die ihren Verbrenner verkaufen, ein Jahresabonnement für Bus und Bahn. Auch andere Städte setzen auf Anreize, um die Verkehr swende voranzutreiben. Die Aktion in Frankfurt ist seit Juli 2022 im Gange und etwa 340 Menschen haben ihr Auto bereits verkauft. Die Stadt betont, dass es sich um eine kleinere Maßnahme in einem größeren Gesamtplan zur Förderung klimafreundlichen Verkehr s handelt.

Eine halbe Million Euro stehen für das Programm zur Verfügung, das nach einem Jahr evaluiert werden soll. Ähnliche Anreize wurden in anderen Städten wie Marburg und Heidelberg angeboten, die aber aufgrund von Haushaltsbeschränkungen oder sinkenden Teilnehmerzahlen teils wieder ausgesetzt wurden. Verkehrsexperten sehen Prämien zur Abschaffung des Autos als einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende, fordern aber auch die Entwicklung eines gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs, effektives Parkraummanagement und sichere Radwege. Der Deutsche Städtetag betont die Bedeutung von attraktiven und bezahlbaren Alternativen zum Auto, wie moderne Busse und Bahnen, engere Taktung, bessere Verbindungen ins Umland und eine digitale Verkehrslenkung. Bund und Länder sollten dafür eine gute finanzielle Ausstattung gewährleisten. Mobilitätsforscherin Levke Sönksen vom Deutschen Institut für Urbanistik betont, dass neben finanziellen Anreizen auch die Aufklärung der Bevölkerung über die Vorteile des öffentlichen Nahverkehrs und der alternativen Verkehrsmittel wichtig sei





