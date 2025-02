Frankfurt fördert Verkehrswende mit Autoverkauf-Prämie

Frankfurt am Main bietet Bürgern, die ihr Auto verkaufen, ein Jahresabo für Bus und Bahn an. Ziel ist es, Menschen für ein Leben ohne eigenes Auto zu begeistern und die Verkehrswende voranzutreiben.

Frankfurt am Main bietet Bürgern, die ihr Auto verkaufen, ein Jahresabo für Bus und Bahn an. Rund 340 Menschen haben sich bereits für das Angebot entschieden, das im Juli des vergangenen Jahres startete. Die Stadt will mit diesem und weiteren Maßnahmen die Verkehrswende vorantreiben. Die Prämie soll dazu beitragen, dass die Menschen ein Leben ohne eigenes Auto in Betracht ziehen.

Das Mobilitätsdezernat teilt mit, dass bis Ende Januar 340 Menschen das Angebot angenommen haben, ihren Pkw abzuschaffen und dafür ein Deutschlandticket für ein Jahr als Prämie zu erhalten. Die Stadt betont, dass es sich um eine kleinere Maßnahme innerhalb eines größeren Gesamtplans handelt, der den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Carsharing-Möglichkeiten umfasst. Julia Koenen, 37, ist eine von ihnen. Sie nutzt jetzt nur noch Straßenbahn, U-Bahn oder Regionalzug, um zur Arbeit zu kommen oder in der Freizeit mobil zu sein. „Ich vermisse nichts“, sagt sie. „Ich brauche selten ein Auto und wenn, dann nehme ich meistens eines aus dem Carsharing.“ Ihr Auto habe schon vor dem Verkauf meist in der Garage gestanden. Nach dem Vorbild Frankfurts haben auch andere Städte ähnliche Programme aufgelegt, zum Beispiel Darmstadt in Südhessen und die mittelhessische Stadt Marburg. Darmstadt stoppte das Programm nach mehr als einem Jahr und rund 200 abgemeldeten Autos. In Marburg ist der Haushalt für das Jahr 2025 noch nicht genehmigt, weshalb derzeit trotz großer Nachfrage keine Anträge für die Prämie angenommen werden





