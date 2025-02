Frankfurt hofft auf Wahi-Debüt gegen Kiel

Der FSV Frankfurt will nach drei Unentschieden in Folge endlich wieder einen Sieg feiern. Trainer Dino Toppmöller lässt den Winterneuzugang Elye Wahi für den Einsatz gegen Holstein Kiel offen.

Nach drei aufeinanderfolan Unentschieden sieht sich der FSV Frankfurt einem neuen Sieg gegenüber. Während Ellyes Skhiri möglicherweise ausfällt, lässt Trainer Dino Toppmöller einen Startelfeinsatz von Winterneuzugang Elye Wahi offen. Angesichts der vier vollen Trainingswochen spricht er von einer „Mini-Vorbereitung“ und erklärt: „In erster Linie ist es wichtig, dass wir wirklich intensiv trainieren.

“ Er will sein Team athletisch auf ein „anderes Level“ heben und dazu setzte er am Mittwoch und Donnerstag „zwei sehr, sehr intensive Einheiten“ ein. Außerdem hilft die Trainingszeit dabei, die neuen Stürmer zu integrieren. Der Coach lässt offen, ob einer der beiden gegen Kiel in der Startelf stehen wird, betont aber einmal mehr, dass es die „favorisierte Herangehensweise“ sei, zwei Angreifer aufs Feld zu schicken. „Wenn die beiden im Rhythmus sind, mit uns ein bisschen länger trainiert haben und die Intensität so gehen kann, wie wir uns das vorstellen, wird es schon sehr häufig vorkommen, dass wir mit zwei Spitzen spielen“, kündigt der 44-Jährige an. Man spürt förmlich Toppmöllers Vorfreude, wenn er über Wahi spricht. „Er hat ein sehr gutes Gespür für die torgefährlichen Räume und einen sehr guten Abschluss. Wir können uns auf einen richtig guten Spieler freuen“, frohlockt der Coach. Er berichtet: „Die Trainingseindrücke sind sehr positiv. Im internen Test (gegen die U21, Anm. d. Red.) hat er zwei Tore gemacht, gestern hat er auch im Elf-gegen-elf getroffen. Ich habe das Gefühl, dass er sich in der Gruppe sehr wohl und integriert fühlt. Ob er schon am Sonntag startet oder vielleicht erst in den nächsten Spielen, müssen wir mal schauen. Wir warten noch das Abschlusstraining ab. Grundsätzlich ist er aber auf einem sehr guten Weg.“\Gegen Holstein Kiel ist die Eintracht der turmhohe Favorit, alles andere als ein Sieg käme einer großen Enttäuschung gleich. Trotzdem sollten sich die Hessen vorsehen. Neben Bayern München ist Kiel die einzige Mannschaft, die bislang in jedem Auswärtsspiel getroffen hat. Für einen Auswärtssieg reichte es bisher allerdings nicht (drei Remis, sieben Niederlagen), dafür ist die Defensive viel zu anfällig (27 Gegentore auswärts). Wird die Meisterschaft nochmal spannend? Bayer Leverkusen bittet den FC Bayern am Samstagabend zum Topspiel. Nur ein Sieg dürfte den Titelkampf nochmal spannend machen. Wie geht der Meister das Spiel an? Das beantwortet kicker-Reporter Stephan von Nocks. „Sie haben sehr gute offensive Abläufe und auch einige Tore über Standardsituationen erzielt“, mahnt Toppmöller. Seine Mannschaft solle sich an den starken 60 Minuten im vergangenen Auswärtsspiel in Gladbach (1:1) orientieren. „Gladbach ist eine Mannschaft, die dominanten Fußball spielen will und sehr viel Ballbesitz hat. Da haben wir es in der zweiten Hälfte geschafft, das Spiel sehr weit weg vom eigenen Tor zu halten. Darum geht es auch jetzt: Dass wir sie hinten in der Defensive beschäftigen und selbst permanent im letzten Drittel des Gegners sind.“\Der Sechser bekam gegen die Borussia einen Schlag auf die Rippen ab. „Das könnte eng werden“, ahnt Toppmöller. Als mögliche Alternativen nennt er. Wegen Kochs Ausfall wird Tuta allerdings vermutlich in der Abwehr gebraucht. Da Dahoud zuletzt kaum Spielzeit bekam, dürfte es im Fall der Fälle auf Höjlund hinauslaufen. Zwar könnte der Coach auc





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FSV Frankfurt Holstein Kiel Dino Toppmöller Elye Wahi Bundesliga Fußball

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eintracht Frankfurt: Elye Wahi vollmundige Ankündigung vor seinem DebütOmar Marmoush ist weg, mit Elye Wahi hat Eintracht Frankfurt aber direkt einen Nachfolger gefunden. Der wandte sich direkt an die SGE-Fans.

Weiterlesen »

'Marmoush ist Marmoush und Wahi ist Wahi'Video: Elye Wahi hat bei seiner Vorstellung viel Lob für Ex-Frankfurt-Star Omar Marmoush übrig. Der 22-Jährige zeigt sich aber auch selbstbewusst und möchte seine beste Leistung bei Frankfurt zeigen.

Weiterlesen »

Frankfurt gegen Wolfsburg noch ohne Marmoush-Ersatz WahiEintracht Frankfurt hat zuletzt gegen Hoffenheim und in Rom Federn gelassen. Gegen den VfL Wolfsburg wollen die Hessen zurück in die Erfolgsspur finden, können aber noch nicht Elye Wahi zurückgreifen.

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt sucht Marmoush-Ersatz: Stürmer Elye Wahi im FokusEintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem Ersatz für Omar Marmoush, der zu Man City wechselt. Elye Wahi von Olympique Marseille steht auf der Liste.

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Olympique Marseille um Elye WahiEintracht Frankfurt sucht einen Ersatz für den abwanderungswilligen Omar Marmoush und soll sich laut 'RMC Sport' in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Olympique Marseille um Elye Wahi (22) befinden. Die SGE soll sich bereits mit dem Spieler einig sein. Frankfurt hatte sich bereits im Sommer 2023 mit Wahi beschäftigt, der damals noch für Montpellier spielte.

Weiterlesen »

Eintracht Frankfurt verpflichtet Elye Wahi als Nachfolger für MarmoushEintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung von Elye Wahi vom Olympique Marseille. Der 22-jährige Stürmer soll als Ersatz für Omar Marmoush, der zu Manchester City wechselt, fungieren. Der wechselnde Stürmer Randal Kolo Muani wechselt auf Leihbasis von Paris St. Germain zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Weiterlesen »