Frankfurt will Pokal-Frust beim VfL Wolfsburg beenden

Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Wolfsburg im Bundesliga-Spitzenspiel. Die Frankfurterinnen wollen ihren Frust über das Pokal-Aus gegen Bayern München beenden und mit einem Sieg die Tabellenführung behaupten.

Das bittere Pokal-Aus bei Bayern München ist für Eintracht Frankfurt abgehakt. Die Frankfurterinnen wollen beim VfL Wolfsburg ihr Frust beenden und mit einem Sieg im Bundesliga -Spitzenspiel ihren Weg in Richtung Champions-League-Qualifikation fortsetzen. \'Wir waren so nah dran, hatten es fast geschafft. Das Gute ist aber, dass schon am Sonntag das nächste Topspiel ansteht.

Das hilft uns, die Enttäuschung aus den Köpfen zu bekommen', sagte Kapitänin Tanja Pawollek vor der Partie beim Tabellendritten. Auch die Wolfsburgerinnen schieben Pokal-Frust, schieden sie doch durch ein 0:1 in Hoffenheim wie die Eintracht im Viertelfinale aus. Es war die erste Niederlage für den VfL im Pokal nach zuvor 52 Siegen und zehn Triumphen in Serie. 'Das tangiert uns nicht, wir müssen unsere Leistung bringen', sagte Eintracht-Coach Niko Arnautis über das Ende der Wolfsburger Erfolgsserie. \Positiv stimmt den Frankfurter Coach die Leistung bei der unglücklichen 1:4-Niederlage nach Verlängerung in München. 'Wir haben eine Top-Leistung gegen einen Top-Gegner gezeigt. Das gibt uns Motivation für die nächsten Aufgaben. Wir freuen uns auf das Spiel', sagte der 44-Jährige. Das Hinspiel hatte sein Team mit 3:0 gewonnen. Mit einem Sieg würde die Eintracht definitiv die Tabellenführung behaupten und den Vorsprung vor dem VfL auf sechs Zähler ausbauen. Dies wäre ein großer Schritt in Richtung direkte Champions-League-Qualifikation





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Bundesliga Eintracht Frankfurt Vfl Wolfsburg Pokal-Aus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sams Dschungelprüfung-Frust: Star bricht erneut ab und sorgt für Frust im CampSam Dylan bricht zum zweiten Mal die Dschungelprüfung ab und liefert der Gruppe kein Abendessen. Die Mitcamper sind zunehmend frustriert. Weitere Herausforderungen im Camp: das Klopapier geht dem Ende entgegen und Maurice erlebt einen großen Klogang.

Weiterlesen »

Nach 52 Siegen und zehn Titeln: VfL Wolfsburgs unfassbare Serie reißt im DFB-PokalIm DFB-Pokal der Frauen wird es in diesem Jahr einen neuen Champion geben: Der VfL Wolfsburg, nach zehn Titeln in Serie, scheitert im Viertelfinale bei der TSG Hoffenheim. Derweil feiern die Fußballerinnen von Werder Bremen eine kleine Überraschung.

Weiterlesen »

TSG Hoffenheim besiegt VfL Wolfsburg im DFB-PokalDie TSG Hoffenheim hat sich mit einem knappen 1:0 Sieg gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal durchgesetzt. Die Wolfsburgerinnen mussten sich nach elf Jahren ohne Pokalniederlage geschlagen geben.

Weiterlesen »

Hoffenheim wirft den VfL Wolfsburg raus | DFB-Pokal der FrauenDie Titelverteidigerinnen sind raus: Hoffenheim sorgt für eine dicke Überraschung und gewinnt gegen Wolfsburg 1:0. Erstmals seit elf Jahren wird der VfL nicht den Pokal gewinnen.

Weiterlesen »

Pokal-Aus im Viertelfinale: Titel-Serie der VfL-Frauen endetDie Mega-Serie ist gerissen: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg werden erstmals seit elf Jahren nicht den DFB-Pokal gewinnen. Die 'Wölfinnen' um Alexandra Popp scheiterten am Mittwoch im Viertelfinale mit 0:1 (0:0) bei der TSG Hoffenheim und verloren im Pokal erstmals seit Mitte November 2013.

Weiterlesen »

VfL Holsen besiegt VfL Klosterbauerschaft klar mit 6:0Der VfL Holsen gewinnt am Sonntagabend gegen den VfL Klosterbauerschaft mit einem eindeutigen 6:0 in der Kreisliga A. Die Holsener Mannschaft zeigte eine starke Leistung und erzielte bereits in der ersten Hälfte vier Tore. Marc Schendzielorz verwandelte in der zweiten Hälfte einen Strafstoß zum 6:0.

Weiterlesen »