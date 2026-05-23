Frankfurter Kriminalbeamte lösen nach 25 Jahren das Rätsel des "Mädchens aus dem Main"

BILD-Reporter erzählt vom schlimmen Schicksal des "Mädchens aus dem Main", das 25 Jahre lang nur "das tote Mädchen aus dem Main" war. Jetzt die spektakuläre Wende: Frankfurter Kriminalbeamte haben den Fall doch noch gelöst.

BILD-Reporter erzählt vom schlimmen Schicksal des "Mädchens aus dem Main". 25 Jahre lang war sie nur "das tote Mädchen aus dem Main". Niemand wusste, wer sie war.

Niemand schien sie zu vermissen. Der Fall wurde zu einem der rätselhaftesten Cold Cases Hessens – und ließ selbst erfahrene Ermittler nicht los. Jetzt die spektakuläre Wende: Frankfurter Kriminalbeamte haben den Fall nach einem Vierteljahrhundert doch noch gelöst. Das unbekannte Mädchen hat endlich einen Namen.

Hinter dem grausamen Fund im Main verbirgt sich eine Geschichte voller offener Fragen, neuer Spuren und überraschender Wendungen. BILD-Reporter Kolja Gärtner begleitet den Fall seit den ersten Ermittlungen – und berichtet, wie die Polizei den jahrzehntealten Fall doch noch knackte, welche Details damals verborgen blieben und warum die Aufklärung selbst Ermittler emotional bewegt. Was wirklich hinter dem Tod des Mädchens steckt – und wie die Ermittler ihr Geheimnis nach 25 Jahren entschlüsselten, sehen Sie mit BILDplus





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