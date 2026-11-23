Der Frankfurter Tatort mit Melika Foroutan und Edin Hasanović erreicht am 22. November Marktanteile von 24,2 Prozent. Die ARD setzt sich klar gegen das ZDF durch.

Der Krimi des Frankfurter Tatort s hat am Sonntagabend, dem 22. November, die Quotenbattle eindeutig für sich entschieden. Die ARD -Reihe setzte sich mit einem starken Ergebnis deutlich gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich den ersten Platz im Primetime-Markt. Besonders in der werberelevanten Zielgruppe zeigte sich eine klare Dominanz der Frankfurter Ermittler vor den Sendungen des ZDF.

Marktführer in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre

Der Frankfurter Tatort erreichte in der klassischen Werbewirkungszielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 24,2 Prozent. Dieses Ergebnis markiert einen außergewöhnlich starken Wert für die Krimireihe und positioniert die Episode als einen der erfolgreichsten Filme des gesamten Jahres 2020 in diesem Segment. Nur eine frühere Ausgabe der Reihe aus Münster konnte zuletzt noch höhere Quotenwerte erzielen, was die aktuelle Leistung der Frankfurter Ermittler zusätzlich hervorhebt.

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Starke Quoten für das Ermittlerduo Foroutan und Hasanović

Das Ermittlerduo aus Melika Foroutan und Edin Hasanović führte diesen Erfolg an, wobei die Sendung durchschnittlich rund 1,17 Millionen Interessenten in der jungen Zielgruppe erreichte. Im Gesamtpublikum zeigte sich ebenfalls eine herausragende Resonanz, die sich zwar knapp unter der Marke von acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bewegte, aber auf einem ähnlich hohen Niveau wie die bisherigen Folgen des Teams lag. Dies bestätigt den Status des Frankfurter Tatorts als zuverlässiger Quotengarant für den öffentlich-rechtlichen Sender ARD.

ZDF bleibt hinter den Werten des Sonntagabends zurück

Gegen diese starken Werte hatte das ZDF am selben Sonntagabend kaum eine Chance, da die eigene Programmstrategie nicht an die Quoten der ARD anknüpfen konnte. Die neue Folge der Sendung Traumschiff erreichte einen Marktanteil von 17,4 Prozent, was deutlich unter dem Erfolg des Tatorts liegt. Insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe lag das Format des ZDF mit nur 9,6 Prozent Marktanteil deutlich hinter dem Konkurrenzprodukt der ARD, was die unterschiedliche Präferenz der jungen Zuschauergruppe verdeutlicht.

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Stabilität und historische Vergleiche bei der Traumschiff-Folge

Trotz der Niederlage gegen den Tatort blieb der TV-Klassiker Traumschiff im Vergleich zur vorherigen Episode stabil. Zur früheren Folge mit dem Titel "Island" im vergangenen April waren noch 4,43 Millionen Menschen an Bord, während die Ausgabe "Afrika: Madikwe" im Januar mit 5,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich besser abschnitt. Diese historischen Daten zeigen, dass die aktuelle Episode zwar stabil läuft, aber nicht an die Spitzenwerte früherer Saisons heranreicht.

Auswirkung auf den Programmwettbewerb am Sonntagabend

Der klare Vorsprung der ARD-Produktion unterstreicht die anhaltende Popularität des Frankfurter Tatorts im deutschen Fernsehen. Während die ARD mit ihren lokalen Krimiformaten regelmäßig hohe Marktanteile erzielt, muss das ZDF bei seiner Unterhaltungsstrategie nachlegen, um in den Primetime-Slots wieder stärker zu konkurrieren. Die Differenz von über sieben Prozentpunkten im Marktanteil der jungen Zielgruppe zwischen den beiden Sendungen markiert eine signifikante Lücke im aktuellen Programmangebot der beiden öffentlich-rechtlichen Sender.