Eine neue Tatort-Folge vertieft sich in einen kalten Fall aus den 1990er Jahren, der sich als politisches Attentat auf die iranische Opposition entpuppt. Die Ermittler Azadi und Kulina stehen einer Verschwörung mit staatlicher Beteiligung gegenüber.

Ein neuer Höhepunkt im Genre des deutschen Fernsehkrimis zeichnet sich mit der neuesten Folge der Reihe Tatort ab, die sich als einer der besten Krimis der jüngeren Vergangenheit darstellt.

Die Handlung beginnt in den frühen Morgenstunden mit einem dringenden Notruf, der eine verwickelte und emotionale Kette von Ereignissen in Gang setzt. Die ehemalige Kellnerin Anja Winkler gibt an, den seit Ende der neunziger Jahre als vermisst geltenden Navid Hosseini in der Frankfurter U-Bahn wiedererkannt zu haben. Dieser Fall ist bereits seit Jahrzehnten ein ungelöstes Rätsel für die Strafverfolgungsbehörden. Auslöser der damaligen Suche war ein verheerender Bombenanschlag im Café Hajduk in Frankfurt, bei dem sechs Menschen ihr Leben ließen.

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Politisch motiviertes Attentat statt Drogenmilieu

In den 1990er Jahren hatten die zuständigen Behörden diesen Vorfall schnell als Tat der organisierten Kriminalität im Zusammenhang mit dem Drogenmilieu abgetan. Die aktuellen Ermittlungen zeigen jedoch, dass die wahre Natur des Anschlags eine völlig andere war. Es handelte sich um ein politisch motiviertes Attentat, das sich gegen die iranische Opposition in Deutschland richtete. Dieser Altfall stellt die Ermittler Maryam Azadi und Hamza Kulina vor enorme Herausforderungen, da die wahren Umstände lange Zeit vertuscht wurden.

Die Komplexität des Falls erfordert nicht nur juristisches Fachwissen, sondern auch ein tiefes Verständnis für historische und politische Kontexte, die bis in die Gegenwart reichen. Maryam Azadi, gespielt von Melika Foroutan, hat diesen Fall bereits seit Jahren heimlich und auf eigene Faust bearbeitet. Getrieben von schweren Schuldgefühlen, die aus ihrer Vergangenheit resultieren, engagiert sie sich intensiv in dieser Angelegenheit. Ihre Schuldgefühle sind begründet, denn sie hatte den Attentäter damals fahrlässig ins Umfeld der Opfer gebracht.

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Diese persönliche Verstrickung macht die Ermittlung für Azadi zu einer fast persönlichen Mission der Sühne. Doch die Situation eskaliert, als es zu einem weiteren Bombenanschlag auf Azadi selbst kommt. In der Folge dessen werden Azadi und ihr Kollege Hamza Kulina, dargestellt von Edin Hasanovic, aus der Ermittlung herausgenommen. Das Bundeskriminalamt übernimmt die Führung des Falls, was für die beiden Detektive bedeutet, dass sie nun von außen auf die Geschehnisse blicken müssen.

Vertrauensbruch durch Mord und Entführung

Die Loyalität und das Vertrauensverhältnis zwischen Azadi und Kulina werden daraufhin auf eine harte Probe gestellt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass ein enger Vertrauensmann von Azadi ermordet und die Zeugin Anja Winkler entführt wird. Diese Ereignisse zwingen die beiden Ermittler, ihre eigenen Grenzen zu überdenken und neu zu verhandeln, wer eigentlich wer ist und wem man in einer Welt der Täuschung vertrauen kann.

Es handelt sich bei diesem Krimi um eine Produktion mit vielen Figuren und komplexen Plänen, die dem Zuschauer viel abverlangt. Um die Zusammenhänge vollständig zu verstehen, ist es von Vorteil, die Vorgeschichte der Charaktere zu kennen. In der ersten Tatort-Folge mit Hamza Kulina wurde dieser von seiner Vorgesetzten Sandra Schatz damit beauftragt, seine Kollegin Maryam Azadi zu bespitzeln. Die Produktion hatte sich hier ambitionierte Ziele gesetzt und einen Geheimfall entwickelt, der an die Qualität früherer Prestige-Projekte heranreicht.

Dieser Ansatz ist gewagt, hat sich aber als gewonnen erwiesen. Nicht nur wegen dieser horizontalen Erzählweise ragt der Frankfurter Cold-Case-Krimi deutlich aus der Masse der regelmäßig ausgestrahlten Tatort-Folgen hervor. Besonders hervorzuheben ist die Chemie und das noch nicht völlig austarierte Verhältnis der beiden Ermittler. Kulanis offenes und hitziges Temperament stößt auf Azadis (scheinbar) kalte und präzise Arbeitsweise.

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Spannung zwischen Ermittlern und Staatsorganen

Beide Pole ziehen sich magisch an und schaffen eine dynamische Spannung, die den Zuschauer fesselt. Dies wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass die Gegenspieler aus den eigenen Reihen zu kommen scheinen. Neben der iranischen Bedrohung rücken auch der Bundesnachrichtendienst und das BKA ins Visier der Fragen. Es stellt sich die drängende Frage, gegen wen hier eigentlich ermittelt wird und wer in dieser Konstellation eigentlich geschützt wird.

Vertuschen deutsche Staatsorgane möglicherweise eigene Verbrechen? Dies ist ein atemloser Politthriller, der meisterhaft mit Tempo und der fundamentalen Frage spielt, was passiert, wenn staatliche Organe sich nicht mehr an Recht und Wahrheit halten. Zwischendurch sorgen Kamerafahrten über die Frankfurter Skyline im Halbdunkel sowie Einstellungen in Azadis beleuchtetes Single-Apartment in einem Betonhochhaus für eine Atmosphäre der Bedrohung und Paranoia.

Das Drehbuch, an dem Markus Busch und Constantin Lieb mitgewirkt haben, sowie die Regie von Andreas Prochaska schaffen eine Atmosphäre, die trotz der düsteren Töne die Hoffnung auf Gerechtigkeit wachhält. Der Frankfurter Tatort präsentiert sich dabei als das Aufregendste, was das Fernsehen im Bereich des Krimigenres derzeit zu bieten hat.