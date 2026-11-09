Die französische Regierung attribuiert massive Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Supermärkten den Iranischen Revolutionsgarden. Sanktionen sollen auf EU-Ebene vorbereitet werden, da die Schäden enorm sind.

Die französische Regierung hat die Iranischen Revolutionsgarden als Urheber schwerwiegender Cyberangriffe auf Kühlinfrastrukturen von Supermärkten identifiziert. Außenminister Jean-Noël Barrot bestätigte am Montag offiziell, dass Teheran die Verantwortung für den ersten groß angelegten Sabotageakt auf französischem Hoheitsgebiet im Cyberraum trägt. Diese klare Zurechnung markiert eine Eskalation in der diplomatischen Auseinandersetzung mit dem Nahost-Staat.

Technische Details der Fernsabotage

Der Angriff erfolgte komplett digital und erforderte keine physische Anwesenheit der Täter vor Ort. Die Angreifer kaperten die vernetzten Kühlsysteme mehrerer großer Lebensmittelketten und manipulierten deren automatische Abtaufunktionen aus der Ferne. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Operation als einen groß angelegten Cyberangriff, der sich gegen die vernetzte Infrastruktur im gesamten Land richtete. In einigen betroffenen Filialen führte die Manipulation der Kühlschränke sogar dazu, dass Brände ausbrachen.

Also read Sozialproteste: 146.000 demonstrieren in Frankreich - Teilnahme geht zurück

Betroffen waren allein bis zu 200 Intermarché-Filialen sowie knapp 100 Märkte der Kooperative Coopérative U. Auch andere große Player des französischen Einzelhandels wie E.Leclerc, Monoprix und Carrefour standen im Fokus der Attacken. Die digitale Natur der Sabotage ermöglichte es den Tätern, gleichzeitig an verschiedenen Standorten im gesamten Land Schaden anzurichten, ohne dabei selbst gesehen zu werden.

Stakeholder-Positionen und diplomatische Folgen

Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte eindeutig, dass die Schuld bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt. Paris plant nun konkrete diplomatische Konsequenzen, darunter die Einbestellung des iranischen Botschafters in Paris. Zudem kündigte Barrot weitere verhältnismäßige und notwendige Maßnahmen an, um potenzielle Nachahmer abzuschrecken. Die französische Regierung will auf EU-Ebene Sanktionen gegen die für den Angriff verantwortlichen Akteure und Organisationen durchsetzen.

Advertisement

Vor der klaren Attribution der Verantwortung gab es lange Unsicherheit regarding die Täterschaft. Es wurden sogar Spekulationen über hybride Angriffe aus Russland geäußert. Auch Deutschland und weitere europäische Länder berichteten von ähnlichen technischen Attacken auf Kühlsysteme. Die aktuelle Aufklärung durch die französische Justiz und Regierung stellt nun einen direkten Vorstoß dar, diese Lücke zu schließen und die geopolitischen Verantwortlichen zu benennen.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Versagensprobleme

Die wirtschaftlichen Schäden für die betroffenen Händler sind beträchtlich und komplex. Laut Informationen des Handelsunternehmens Intermarché übernehmen die Versicherungen der Firma keine Deckung für derartige Schäden, was die finanzielle Belastung massiv erhöht. In einer konkreten Filiale in der elsässischen Stadt Haguenau wurde der gesamte Tiefkühlbestand zerstört. Der finanzielle Schaden belief sich an diesem einen Standort auf rund 50.000 Euro.

Diese Fälle illustrieren die Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen im Einzelhandel. Die Unfähigkeit der Versicherungsbranche, solche digitalen Sabotageakte abzudecken, stellt eine neue Herausforderung für die Wirtschaft dar. Die Kombination aus technischer Manipulation und finanziellem Ausfall macht deutlich, warum Paris jetzt scharfe diplomatische und politische Schritte gegen Teheran einleitet. Die Öffentlichkeit reagiert besorgt auf die zunehmende Digitalisierung von Grundversorgungsgütern wie Lebensmitteln.