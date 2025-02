Frankreich ermittelt gegen PSG-Präsident Al-Khelaifi wegen Amtsmissbrauch

Die französische Justiz ermittelt gegen Nasser Al-Khelaifi, den Präsidenten von Paris Saint-Germain, wegen Beihilfe zum Amtsmissbrauch und möglicher Einflussnahme. Die Ermittlungen drehen sich um einen Machtkampf beim französischen Mischkonzern Lagardère im Jahr 2018.

Die französische Justiz ermittelt gegen Nasser Al-Khelaifi , den Präsidenten von Paris Saint-Germain, wegen Beihilfe zum Amtsmissbrauch und möglicher Einflussnahme . Laut der französischen Zeitung „Le Monde“ und der Nachrichtenagentur AFP, die sich auf die Justiz berufen, dreht sich der Skandal um einen Machtkampf beim französischen Mischkonzern Lagardère im Jahr 2018.

Als versucht wurde, den Aufsichtsrat zu ändern, soll Firmenchef Arnaud Lagardère versucht haben, Einfluss auf das Stimmverhalten eines katarischen Großaktionärs auszuüben, bei dem Al-Khelaifi im Verwaltungsrat sitzt. Der Vorwurf lautet, der PSG-Chef hätte sich für die Interessen von Lagardère eingesetzt. Eine Umbesetzung des Aufsichtsrats hätte Langzeitchef Lagardère gefährden können. 2023 übernahm der französische Medienkonzern Vivendi die Kontrolle bei seinem Konkurrenten Lagardère. Al-Khelaifi und der katarische Großaktionär dementieren die Anschuldigungen. Medien berichteten, dass das Umfeld des PSG-Chefs erklärte, dass Al-Khelaifi nichts mit der Affäre zu tun habe. Der katarische Großaktionär erklärte laut „Le Monde“, dass Al-Khelaifi nicht in der Lage gewesen sei, Einfluss auf Entscheidungen in Bezug auf Lagardère zu nehmen. Die Ermittlungen sorgen nach einem Bericht des Senders RMC für eine Missstimmung in Katar. Frankreich werde versucht, seine Probleme auf andere abzuwälzen, selbst mit einem Rückzug von Investitionen in die französische Sportwelt soll gedroht worden sein. Al-Khelaifi war bereits mehrfach im Visier der französischen Justiz. Letztlich eingestellt wurden Korruptionsermittlungen gegen ihn im Kontext der Bewerbung Dohas für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 und 2019. Pariser Untersuchungsrichter befassen sich auch mit den Vorwürfen der Entführung und Freiheitsberaubung in Katar, denen ein französisch-algerischer Lobbyist nach eigenen Angaben zum Opfer gefallen ist und wobei Al-Khelaifi angeblich eine Rolle gespielt hat. Der PSG-Boss hat die Vorwürfe zurückgewiesen und seinerseits Anzeige erstattet





