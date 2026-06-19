Frankreich ruft Israel dazu auf, den Iran‑US‑Waffenstillstand zum Libanon einzuhalten. Gleichzeitig wird die mögliche deutsche Intervention entlang der Straße von Hormus diskutiert, während die internationale Gemeinschaft die Massaker im Iran forderte, nicht zu vergessen.

Frankreich hat die israelische Regierung eindringlich dazu aufgefordert, den im Rahmen des Iran‑US‑Abkommens vereinbarten Waffenstillstand im Libanon einzuhalten. Außenminister Jean‑Noël Barrot erklärte in einem Interview mit Franceinfo, die Abmachung sieht die Einstellung aller Kampfhandlungen vor; die israelische Seite muss diese Verpflichtung respektieren und die USA setzen Druck auf Israel, damit der Stillstand umgesetzt wird.

Barrots Wort hallte in ganz Europa nach, als er die Rolle des Iran‑US‑Deals in den Mittelpunkt stellte und betonte, dass ein politischer Frieden und die Stabilisierung des libanesischen Grenzgebietes für die globale Sicherheit von entscheidender Bedeutung seien. Im Zusammenhang mit dem Konflikt zog Frankzierser Vertreter die Aufmerksamkeit auf die unveränderten Spannungen entlang der Straße von Hormus, einem der weltgrößten Ölverkehrswege.

Hierfür äußerte ein politisches Barometer des ZDF eine klare Mehrheit deutscher Befragten für einen möglichen Einsatz, die Bundesrepublik sei bereit, mit weiteren europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Flexibilität eines kurvenreichen Handelsflusses zu sichern. Die Ergebnisse des Politbarometers zeigen, 57 % der Befragten würden ein gemeinsames Aufschreiben vorschlagen, während 38 % davon abgelehnt hätten, dass Deutschland militärisch eingreift.

Trotz dieser Debatte positionierten sich Experten wie der ntv‑Hauptstadtkorrespondent Tom Kollmar gegen eine direkte Beteiligung, da eine Fehleinschätzung gravierende Folgen haben könne und Deutschland Gefahr läge, zwischen die Fronten behindert zu werden. Neben den geopolitischen Gesichtspunkten forderte die französische Delegation die internationale Gemeinschaft auf, die im Januar begangenen Massaker an iranischen Demonstranten nicht zu vergessen - ein Akt der Repression, der laut Barrot die größte Opfergruppe in einer von Kriegsangst und Autorität durchdrungenen Gesellschaft darstellt.

Ähnliche Klagen wurden im Rahmen der jüngsten Proteste im Iran laut Neuerungen von menschengerechtigkeitsarbeitenden NGOs laut, wobei erste Schätzungen auf bis zu 30.000 Toten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hindeuten. Der Rahmenvertrag zwischen den USA und dem Iran, und insbesondere seine Auswirkungen auf die finanzielle Unterstützung des iranischen Regimes standen im Fokus des deutschen Grünen‑Politikers Omid Nouripour. Er verwies auf die abnehmende Chance für einen nachhaltigen politischen Wandel, nachdem das iranische Revier in den letzten Tagen massiert wurde.

In früheren Interviews äußerte sich der Verteidigungsminister Stephen Feinberg zu den 80 Milliarden Dollar, die laut Pentagon nötig seien, um die Kosten des Iran‑Kriegs zu decken und hemmt bei gleichzeitigem Bedarf an Munition für weitere Operationen. Weitere politische Diskussionen wurden zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz aufgegeben, während US‑Vizepräsident JD Vance die Teilnahme an den Gesprächen erneut absagte.

Die deutsch‑deutsche Präsidentin Frank‑Walter Steinmeier, der nach 2015 das Abkommen maßgeblich gestaltet hatte, betonte, die heutige Verhandlungs­phase könnte dem ursprünglichen Friedensl‑Programm neue Mut eingesetzt haben, wenn die Bedingungen zurückgehalten worden wären. Samstags schließlich betont Israel, trotz des vertraglichen Rahmens, die Notwendigkeit ihrer Angriffe gegen die Hisbollah - ein Gruppen, die den Iran propagiert hat - fortlaufend zu verteidigen. Berichte zufolge wurden seit dem Beginn des Konflikts im Februar mindestens 15 Menschen in einem Angriff auf das libanesische Militär getötet.

Als Reaktion erklärte die israelische Armee dies als Gegenangriff auf wiederholte Verstöße gegen die in dem Abkommen zugesagene Waffenruhe, während der Iran fest entschlossen sei, dass die Vereinbarung einen Halt der israelischen Schläge auf den libanesischen Friedensbereich erfordere





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