Frankreich gegen Irak live im TV und Stream: Wo und zu welcher Uhrzeit läuft das WM-Spiel?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet am 22. Juni 2026 statt. Frankreich trifft in der Gruppe I auf den Irak. Das Spiel wird im Philadelphia Stadion ausgetragen und kann live im TV und Stream übertragen werden.

Frankreich trifft am 22. Juni 2026 in der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf den Irak . Das Spiel wird im Philadelphia Stadion in Philadelphia, Pennsylvania, USA, ausgetragen. Der Anstoß erfolgt um 17 Uhr Ortszeit.

Die Partie ist Teil des zweiten Spieltags der Vorrunde und findet in Gruppe I statt. Frankreich, der Vizeweltmeister von 2022, hat gute Chancen, den Einzug in die K.o. -Runde zu fixieren, während der Irak nach wie vor die Möglichkeit hat, die Vorrunde zu überstehen. Das Spiel wird live im TV und Stream übertragen und kann bei verschiedenen Anbietern wie Abo oder hier verfolgt werden





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