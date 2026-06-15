Frankreich gegen Senegal: Deschamps letzte WM-Mission

Frankreich trifft bei der WM 2026 in der Gruppenphase auf den Senegal. Für Trainer Didier Deschamps ist es das letzte Turnier. Das Duell weckt Erinnerungen an die historische Niederlage von 2002.

Die französische Nationalmannschaft steht vor einer entscheidenden Phase: Trainer Didier Deschamps , der seit 2012 an der Seitenlinie steht, wird nach der Weltmeisterschaft 2026 seinen Posten räumen.

Dieses Turnier ist somit sein letztes Aufgebot als Chefcoach. Die Bilanz von Deschamps ist beeindruckend: Unter seiner Führung gewann Frankreich 2018 den Weltmeistertitel und erreichte 2022 das Finale, das gegen Argentinien knapp verloren ging. Doch nun blickt man nach vorne, denn die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bietet die Chance auf den dritten Stern.

Die Mannschaft, die aktuell den ersten Platz der Weltrangliste belegt, hat in den letzten beiden Turnieren jeweils das Finale erreicht ein Zeichen für die Konstanz und Stärke des Teams. Die Vorbereitung auf das Turnier war intensiv: Deschamps musste einige personelle Entscheidungen treffen, darunter die Nominierung junger Talente wie Eduardo Camavinga und Randal Kolo Muani, die sich in den letzten Jahren etabliert haben.

Gleichzeitig setzt der Trainer auf erfahrene Spieler wie Kylian Mbappé, der mittlerweile Kapitän ist, und Antoine Griezmann, der als kreativer Kopf im Mittelfeld fungiert. Die Gruppe, in der Frankreich spielt, ist anspruchsvoll: Neben dem Senegal treffen die Bleus auf weitere starke Gegner, die allesamt auf eine Überraschung hoffen. Besonders das Duell gegen den Senegal weckt Erinnerungen an die WM 2002, als der Außenseiter Frankreich sensationell mit 1:0 besiegte und den Titelverteidiger bereits in der Gruppenphase ausscheiden ließ.

Damals war es ein historischer Moment für den Senegal, der damit ins Achtelfinale einzog, während Frankreich als Gruppenletzter nach Hause fuhr. Die Partie gegen den Senegal wird also nicht nur emotional aufgeladen sein, sondern auch taktisch eine Herausforderung darstellen. Die senegalesische Mannschaft unter Trainer Aliou Cissé, der selbst 2002 auf dem Platz stand, hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und verfügt über Spieler wie Sadio Mané, der trotz seines Alters immer noch eine Gefahr darstellt.

Frankreich wird versuchen, das Spiel von Anfang an zu dominieren, aber die Defensive muss wachsam sein, denn Senegal setzt auf schnelle Konter. Die Übertragung des Spiels ist exklusiv auf MagentaTV zu sehen, da ARD und ZDF nur ausgewählte Partien im Free-TV zeigen. Für Fans, die das Spiel nicht verpassen wollen, bietet ran.de einen kostenlosen Liveticker an, der alle wichtigen Momente festhält.

Insgesamt verspricht die Begegnung ein packendes Duell zwischen zwei Teams, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber beide den Sieg wollen. Frankreich geht als Favorit ins Rennen, doch die Geschichte lehrt, dass der Senegal immer für eine Überraschung gut ist





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