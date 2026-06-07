Frankreich gegen Senegal: Historische Begegnung bei der WM 2026

Frankreich trifft bei der WM 2026 auf Senegal - eine Partie mit historischer Bedeutung. Die letzte Begegnung bei der WM 2002 endete mit einer Sensation. Zudem steht das Turnier im Zeichen des Abschieds von Trainer Didier Deschamps. Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream.

In den letzten beiden Weltmeisterschaften erreichte der damalige Weltranglistenerste jeweils das Finale: In einem dieser Spiele triumphierte die Mannschaft um Trainer Didier Deschamps . Diesen Sommer haben "Les Bleus" die Gelegenheit, ihren dritten WM-Titel zu sichern.

Klar ist bereits jetzt: Es wird das letzte Turnier von Deschamps, der seit 2012 die französische Nationalmannschaft trainiert. Sein finaler Kader kann sich durchaus sehen lassen. Bei der letzten WM 2022 zog Frankreich als Gruppenzweiter in die K.o. -Runde ein, unterlag jedoch bereits im Achtelfinale mit 0:3.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Senegal liegt 24 Jahre zurück: Bei der WM 2002 besiegte Senegal die Franzosen überraschend mit 1:0, erreichte als Gruppenzweiter die K.o. -Runde, während Frankreich als Titelverteidiger als Gruppenletzter ausschied. Die Übertragungsrechte für die WM 2026 liegen bei MagentaTV. ARD und ZDF zeigen weite Teile im Free-TV, das Spiel Frankreich gegen Senegal ist jedoch exklusiv bei MagentaTV zu sehen und nicht im Joyn-Livestream verfügbar. Einen kostenlosen Liveticker bietet ran.de





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