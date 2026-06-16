Frankreich gegen Senegal: Mbappé und Co. wollen Auftaktsieg in der WM-Gruppe I

Frankreich und Senegal treffen zum WM-Auftakt im New York New Jersey Stadium aufeinander. Während die Franzosen als Favoriten ins Spiel gehen, will Senegal nach dem Überraschungssieg von 2002 erneut für eine Sensation sorgen.

Am Mittwochabend um 21 Uhr Ortszeit startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 für Frankreich und Senegal im New York New Jersey Stadium. Die beiden Teams treffen in der Gruppenphase aufeinander, und die Partie verspricht Spannung pur.

Frankreich geht als klarer Favorit ins Spiel, doch Senegal ist keinesfalls zu unterschätzen. Die westafrikanische Mannschaft zeigte sich in der Qualifikation ungeschlagen und strebt nach ihrem Achtelfinaleinzug vor vier Jahren nun den nächsten Schritt an. Trainer Aliou Cissé hat eine eingespielte Truppe geformt, die mit ihrer Geschwindigkeit und Physis jede Abwehr herausfordern kann. Frankreichs Star-Ensemble unter Didier Deschamps ist auf allen Positionen stark besetzt.

Besonders die Offensive um Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembélé sorgt für Schrecken in den gegnerischen Reihen. Mbappé, der bei Real Madrid spielt, ist der unumstrittene Superstar des Teams und verspricht: Die beste Art, Deschamps zu ehren, sei der WM-Sieg. Deschamps selbst steht vor seinem letzten Turnier als Nationalcoach, nachdem er 2018 den Titel holte und 2022 im Finale stand.

Die französische Abwehr um Dayot Upamecano und Theo Hernández muss jedoch wachsam sein, denn Senegals Angreifer wie Sadio Mané oder Ismaila Sarr können jederzeit zuschlagen. Für Senegal geht es darum, die eigene Außenseiterrolle zu nutzen und Frankreichs Überlegenheit mit Teamgeist und taktischer Disziplin zu begegnen. Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen, sondern nur auf dem Streamingdienst DAZN. Fans müssen also ein Abonnement haben.

Frankreich hat zudem die Warnung aus der Vergangenheit im Hinterkopf: 2002 unterlag der damalige Weltmeister Senegal sensationell mit 0:1 im Eröffnungsspiel. Dieses Mal wollen die Franzosen von Beginn an zeigen, warum sie zu den Topfavoriten zählen. Mit einem Sieg wäre der Grundstein für das Weiterkommen in der Gruppe I gelegt, in der auch Irak und Norwegen um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen.

Die Erwartungen sind hoch, doch die Mannschaft von Deschamps weiß, dass es auf dem Platz erst einmal bewiesen werden muss. Die taktische Ausrichtung beider Teams wird entscheidend sein. Frankreich wird voraussichtlich im 4-3-3-System agieren, mit Mbappé auf dem linken Flügel, Dembélé rechts und Olivier Giroud als Mittelstürmer. Das Mittelfeld um Adrien Rabiot und Aurélien Tchouaméni soll die Kontrolle übernehmen.

Senegal hingegen könnte auf ein 4-4-2 setzen, mit Mané und Sarr vorne, unterstützt von den schnellen Außenverteidigern. Die Defensive um Kalidou Koulibaly muss einen Fehler vermeiden. Im Tor setzt Senegal auf Édouard Mendy, der mit seinen Reflexen für Sicherheit sorgt. Die Partie verspricht also ein intensives Duell mit vielen Zweikämpfen und taktischen Finessen.

Die Fans in den Stadien und vor den Bildschirmen erwarten ein Feuerwerk an Offensivfußball. Frankreich will ein Statement setzen, Senegal dagegen die Überraschung perfekt machen. Die Atmosphäre im New York New Jersey Stadium wird elektrisierend sein. Beide Mannschaften haben ihre Stärken und Schwächen, und es wird darauf ankommen, wer seine Taktik besser umsetzen kann.

Für Deschamps wäre ein Auftaktsieg der optimale Start in sein letztes WM-Abenteuer. Für Cissé und sein Team wäre ein Punktgewinn oder gar ein Sieg ein Traumstart. Die Weltmeisterschaft lebt von solchen Duellen, und dieses Eröffnungsspiel der Gruppe I hat alles, was ein großes Turnier braucht: Spannung, Klasse und Emotionen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frankreich Senegal WM 2026 Mbappé Deschamps

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Frankreich gegen Senegal live im Free-TV, Stream und TickerDer Finalist der letzten WM tritt in seinem ersten Gruppenspiel gegen den Senegal an. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.

Read more »

Fußball-WM 2026: Frankreich gegen Senegal in Gruppe I - und die bösen Geister von SeoulDer 1:0-Erfolg Senegals über Frankreich 2002 ist die bis heute wohl größte Auftakt-Sensation der WM-Geschichte. 24 Jahre später kommt es zum Wiedersehen.

Read more »

Frankreich gegen Senegal: Deschamps letzte WM-MissionFrankreich trifft bei der WM 2026 in der Gruppenphase auf den Senegal. Für Trainer Didier Deschamps ist es das letzte Turnier. Das Duell weckt Erinnerungen an die historische Niederlage von 2002.

Read more »

Frankreich gegen Senegal: Mbappé und Co. zum WM-Auftakt gefordertFrankreich trifft zum WM-Auftakt auf Senegal. Die Franzosen sind Favorit, aber Senegal hat in der Vergangenheit für Überraschungen gesorgt. Das Spiel wird exklusiv auf DAZN übertragen.

Read more »