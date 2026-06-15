Frankreich gegen Senegal: Mbappé und Co. zum WM-Auftakt gefordert

Frankreich trifft zum WM-Auftakt auf Senegal. Die Franzosen sind Favorit, aber Senegal hat in der Vergangenheit für Überraschungen gesorgt. Das Spiel wird exklusiv auf DAZN übertragen.

Die französische Nationalmannschaft startet mit einem echten Kracher in die Weltmeisterschaft. Gegner im ersten Gruppenspiel ist Senegal , der afrikanische Meister, der in der Qualifikation eine makellose Bilanz vorweisen kann.

Um 21 Uhr Ortszeit im New York New Jersey Stadium wird der Ball rollen. Für Trainer Didier Deschamps wird es eine ganz besondere WM: Nach dem Titelgewinn 2018 und dem Finaleinzug 2022 in Katar ist dies sein letztes Turnier als Chefcoach. Seine Spieler, allen voran Superstar Kylian Mbappé, haben ihm bereits ein Versprechen gegeben: Sie wollen den Titel holen. Mbappé sagte kürzlich: 'Die beste Art, ihm Tribut zu zollen, ist der WM-Sieg.

Denn er liebt es zu gewinnen. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass er die beste WM aller Zeiten erlebt.

' Ein klares Statement der Mannschaft, die mit einem Mix aus Erfahrung und Jugend antritt. Frankreich geht als klarer Favorit ins Spiel, aber Vorsicht ist geboten. Senegal hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Vor vier Jahren erreichte das Team das Achtelfinale, und nun will man einen Schritt weitergehen.

In der Qualifikation blieb man ungeschlagen und zeigte starke Leistungen. Besonders die Offensive um Sadio Mané, der allerdings verletzungsbedingt fehlt, und Ismaila Sarr kann gefährlich werden. Doch Frankreichs Abwehr um Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté ist gut eingespielt. Das Mittelfeld mit Adrien Rabiot und Eduardo Camavinga sorgt für Stabilität.

Und vorne? Da tobt sich die geballte Offensivkraft aus: Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembele - das sind Namen, die jede Defensive erzittern lassen. Wie will man diesen Angriff stoppen? Vielleicht mit einer kompakten Defensive und schnellen Kontern.

Die Geschichte lehrt jedoch, dass Senegal kein leichter Gegner ist. In der Vergangenheit trafen beide Teams bereits aufeinander, und die Westafrikaner konnten überraschende Siege feiern. So gewann Senegal 2002 im Eröffnungsspiel der WM gegen Frankreich - ein historischer Moment. Die Franzosen sind also gewarnt.

Trainer Aliou Cissé, selbst Weltmeister von 2002 mit Senegal, kennt die Stärken seines Teams genau. Er setzt auf eine Mischung aus Kampfgeist und taktischer Disziplin. Die Gruppe I, in der sich auch Irak und Norwegen befinden, ist alles andere als einfach. Jeder Punkt zählt, und ein Sieg zum Auftakt wäre enorm wichtig.

Für Frankreich geht es darum, gleich ein Ausrufezeichen zu setzen und den Turnierfavoritenstatus zu untermauern. Die Fans erwarten eine offensive Galavorstellung, aber Senegal wird alles geben, um zu überraschen. Die Partie verspricht Spannung pur - wer wird am Ende die Oberhand behalten? Die Antwort gibt es live im Pay-TV, denn der Streamingdienst DAZN überträgt exklusiv.

Kein Free-TV, aber für Fußballfans lohnt sich das Abo allemal. Bleibt abzuwarten, ob die Franzosen ihrer Favoritenrolle gerecht werden oder ob Senegal erneut für eine Überraschung sorgen kann





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