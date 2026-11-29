Frankreich besiegt Weltmeister Südafrika im Finale der Nations Championship dank späten Versuchs. Die Franzosen sichern sich den Titel trotz starker Gegenwehr der Springboks in London.

Die französische Rugby-Nationalmannschaft hat das Finale der Nations Championship im Allianz Stadion in London knapp gegen den amtierenden Weltmeister Südafrika gewonnen. Der entscheidende Moment fiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, als die Franzosen den Siegpunkt erzielten. Südafrika konnte seine enorme Aufholjagd in der zweiten Spielhälfte nicht erfolgreich abschließen, was Frankreich den Titel sicherte.

Deutliche Führung nach Roter Karte

In der ersten Halbzeit dominierte die junge französische Elf das Spielgeschehen vollständig. Die Franzosen überrannten die südafrikanische Mannschaft regelrecht und bauten eine deutliche Führung von 20:3 Punkten auf. Ein zentraler Wendepunkt ereignete sich in der 27. Minute, als Südafrika durch die Rote Karte gegen Kurt-Lee Arendse in Unterzahl ging. Diese Strafe belastete die Springboks maßgeblich und ermöglichte es Frankreich, die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

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Spannungsgeladene zweite Halbzeit

Nach der Pause änderte sich die Dynamik des Spiels erheblich. Der amtierende Weltmeister Südafrika fand endlich zu seiner Leistung und startete eine energiegeladene Aufholjagd. Ein schneller Versuch ermöglichte es den Springboks, noch vor der 60. Minute die Führung im Spiel zu übernehmen. Die französische Mannschaft ließ sich von diesem Rückschlag nicht aus der Reserve locken und zeigte eine starke mentale Widerstandskraft.

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Das Finale mit Straftritt und Nachspielzeit

Frankreich kämpfte in den letzten regulären Spielminuten tapfer zurück und gewann den Vorteil im Spiel wieder an sich. Zwei Minuten vor dem offiziellen Ende des Matchsaals brachte ein erfolgreicher Straftritt Südafrika erneut in Führung. Die Springboks schienen den Sieg bereits sicher zu haben, doch Frankreich hielt die Nerven. Vier Minuten über der regulären Spielzeit erzielten die Franzosen einen weiteren erfolgreichen Versuch, der die Entscheidung im dramatischen Finale herbeiführte.