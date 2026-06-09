Frankreich gewinnt Testspiel gegen Nordirland mit 3:1

Die französische Nationalmannschaft siegt im letzten Test vor der EM souverän mit 3:1 gegen Nordirland. Olise erzielt drei Tore, Mbappé und Tchouaméni vergaben gute Chancen. Nordirland kam zwischenzeitlich auf 1:2 heran, doch Olise entschied das Spiel mit seinem dritten Tor.

Das französische Nationalteam hat sein letztes Testspiel vor der anstehenden Europameisterschaft souverän gewonnen. Im Stade Pierre-Mauroy in Lille setzte sich die Équipe Tricolore unter Nationaltrainer Didier Deschamps (57) mit 3:1 gegen Nordirland durch.

Die Franzosen dominierten die Partie von der ersten Minute an, taten sich jedoch gegen tief verteidigende Nordire zunächst schwer. Kapitän Kylian Mbappé vergab in der 15. Minute die beste Gelegenheit der Anfangsphase. Auch Aurélien Tchouaméni war nah dran - sein Schuss landete am Pfosten.

Ein weiterer Treffer von Mbappé wurde wegen Abseitsposition von Désiré Doué nicht anerkannt. Kurz vor der Halbzeit fiel dann doch die Führung: Nach einem abgeblockten Dembélé-Schuss stand Olise goldrichtig und schob zur 1:0-Führung ein (43. ). Nordirland glaubte in der Nachspielzeit noch an den Ausgleich, doch Schiedsrichter Sascha Stegemann nahm den Treffer wegen eines Offensivfouls zurück.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Olise auf 2:0: Nach einem Abwehrfehler von Charles traf der Bayern-Offensivspieler per Volley (49. ). Nordirland kämpfte sich zurück - Kelly nutzte einen Upamecano-Patzer zum Anschlusstreffer (64. ).

Doch Olise hatte das letzte Wort: Mit seinem typischen Zug von rechts nach innen schlenzte er den Ball aus rund 18 Metern sehenswert an den Innenpfosten und ins Netz (74. ). Sein Dreierpack machte den verdienten Erfolg perfekt





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