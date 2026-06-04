Frankreich ist Topfavorit für die Weltmeisterschaft

Frankreich hat eine starke Offensive und ist einer der Topfavoriten für die Weltmeisterschaft. Der Nationaltrainer Didier Deschamps traut der DFB-Elf viel zu und geht davon aus, dass Deutschland eine der besten Nationen Europas und der Welt ist.

Frankreich ist einer der Topfavoriten für die Weltmeisterschaft . Die Équipe Tricolore hat eine starke Offensive mit Spielern wie Kylian Mbappé , Ousmane Dembele und Michael Olise .

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps traut der DFB-Elf viel zu und geht davon aus, dass Deutschland eine der besten Nationen Europas und der Welt ist. Deschamps geht in sein letztes Turnier als Trainer von "Les Bleus" und ist überzeugt, dass Deutschland mit der individuellen Qualität seiner Spieler eine große Nation bleibt. Die DFB-Elf hat bereits Erfolge in der Vergangenheit, wie zum Beispiel den WM-Titel 2014, aber Frankreich hat sich bei der Heim-EM 2016 und der EM 2021 revanchiert.

Der Weltmeister von 2018 und Finalist von 2022 ist wohl die größte Hürde im Turnier, aber Frankreich muss erst mal die Gruppenphase spielen, bevor es auf die nächste Runde kommt. Dort trifft man auf Senegal, Irak und Norwegen. Deschamps weiß, dass sie zu den Favoriten gehören, aber es werden noch sieben oder acht Mannschaften den Titel holen wollen





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