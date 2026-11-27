Der linkspopulistische französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat vor seinem Besuch in Berlin den Vorwurf der Deutschlandfeindlichkeit zurückgewiesen.

Der linkspopulistische französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat vor seinem Besuch in Berlin den Vorwurf der Deutschlandfeindlichkeit zurückgewiesen. Der linkspopulistische französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat vor seinem Besuch in Berlin den Vorwurf der Deutschlandfeindlichkeit zurückgewiesen.

"Ich wüsste nicht, warum ich deutschfeindlich sein sollte. Aber kritisch gegenüber der deutschen Politik, die die Europäische Union dominiert, ja, das auf jeden Fall", sagte Mélenchon am Freitag in einem Interview mit dem französischen Sender LCI. Am Abend wollte Mélenchon im Babylon-Theater in Berlin sein erstes auf Deutsch übersetztes Buch vorstellen: "Die Stunde der Vielen. Revolution im 21.

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Jahrhundert". Der Vorwurf der Deutschlandfeindlichkeit sei "absurd", sagte Mélenchon weiter. Er habe stets deutsche Regierungen kritisiert, woraus der Ruf eines Deutschlandfeindes entstanden sei. Der Linkspopulist betonte, er sei ganz im Gegenteil "eine Art Schüler von Karl Marx" und ein "großer Liebhaber" des Komponisten Ludwig van Beethoven, die beide Deutsche waren.