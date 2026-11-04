Frankreich plant Datensteuer für Downloads

Die französische Nationalversammlung erwägt eine Steuer von 5,5 Cent pro Gigabyte. Dies könnte Streamingkosten und Preise für Games drastisch erhöhen, was EU-Rechtsexperten stark kritisieren.

Die französische Nationalversammlung hat am 30. Oktober einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Besteuerung von Datenverkehr verabschiedet. Dabei geht es um eine geplante Abgabe von 5,5 Cent pro Gigabyte übertragener Daten. Bei einem normalen Download von 100 Gigabyte für ein Videospiel entstehen den Nutzern oder Anbietern dadurch theoretisch Kosten in Höhe von 5,50 Euro. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den digitalen Sektor finanziell zu belasten, um Staatseinnahmen zu generieren.

Mechanismus der neuen Datenabgabe

Der Anstoß für diese Regulierung stammt vom sozialistischen Abgeordneten Laurent Lhardit. Sein Vorschlag sieht vor, dass Unternehmen als Anbieter der Daten die Steuer entrichten sollen. Dazu zählen Streamingplattformen, Cloud-Dienste sowie Hersteller digitaler Inhalte und Spieleverlage. Die Nationalversammlung hat den Entwurf mit knapper Mehrheit von 11 zu 10 Stimmen angenommen. Die Beteiligung bei dieser Abstimmung war allerdings gering, was die politische Legitimation der Maßnahme möglicherweise einschränkt.

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Die Steuer soll sich an der Menge der übertragenen Daten orientieren. Hersteller, die im Rahmen gesetzlicher Pflichten Sicherheitsupdates bereitstellen, würden ebenfalls unter diese Regelung fallen. Solmecke argumentiert, dass Unternehmen für Sicherheit bestraft würden, da sie teilweise über Jahre hinweg Updates liefern müssen. Diese technische Herangehensweise ignoriert dabei, ob der Datenverkehr kommerziellen Charakter hat oder nur der Wartung dient.

Rechtliche Bedenken und EU-Konformität

Medienanwalt Christian Solmecke äußert erhebliche Zweifel an der Rechtswidrigkeit dieses Vorhabens. Er bezeichnet den französischen Alleingang als extrem wackelig und erwartet, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine solche nationale Steuer kaum genehmigen wird. Solmecke verweist auf die europäische Netzneutralitätsverordnung sowie auf die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU. Eine solche steuerliche Belastung des Datenverkehrs könnte den Binnenmarkt erheblich stören.

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Neben dem EU-Recht bestehen auch innerhalb Deutschlands hohe rechtliche Hürden. Die deutsche Finanzverfassung sowie Grundrechte wie das Fernmeldegeheimnis stehen einer solchen Erhebung entgegen. Um die Abgabe korrekt zu kassieren, müssten Internetanbieter den Datenverkehr den jeweiligen Absendern zuordnen. Dies würde tief in die Struktur von Kommunikationsnetzen eingreifen, auch wenn keine Kommunikationsinhalte selbst erfasst werden sollen. Dies steht im Spannungsfeld zu ePrivacy-Regelungen und dem Grundsatz der Datenminimierung.

Christian Solmecke urteilt, dass ein solches Gesetz in Deutschland weder vor dem Bundesverfassungsgericht noch vor dem EuGH eine realistische Überlebenschance hätte. Das zentrale Problem besteht darin, dass die Steuer allein am Datenvolumen gemessen wird. Ob ein Download Geld generiert oder nur ein kostenloses Update ist, spielt dabei keine Rolle. Diese Pauschalierung ignoriert die unterschiedlichen Natur der Datenströme.

Auswirkungen auf Verbraucher und Märkte

Für Endverbraucher ist die Frage zentral, wer die Kosten tatsächlich trägt. Der französische Gesetzesentwurf verbietet die Weitergabe der Steuerlast an die Kunden nicht explicitly. Medienanwalt Christian Solmecke hält es daher für wahrscheinlich, dass Anbieter die Mehrkosten in neue Verträge und bei neuen Spielekäufen einpreisen. Bestehende Streaming-Abos wären von einseitigen Preiserhöhungen rechtlich eher geschützt, da laufende Verträge hier strenge Auflagen beachten müssen.

Die Einführung dieser Datensteuer hat bereits eine breite Debatst über die digitale Infrastruktur ausgelöst. Kritiker befürchten, dass nicht nur Unterhaltungsinhalte betroffen sind, sondern auch essentielle Services wie Software-Updates. Die Hauptsorge bleibt, dass die finanziellen Lasten am Ende bei den Nutzern landen. Der weitere parlamentarische Verlauf in Frankreich wird zeigen, ob der Entwurf Bestand hat oder in der aktuellen Haushaltsdebatte verworfen wird.

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Sicher ist bisher nur, dass die Initiative in Frankreich eine Debatte angestoßen hat, die weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Die Frage, ob digitale Dienstleistungen wie Steuern belastet werden sollten, berührt die Grundlagen der modernen digitalen Wirtschaft. Bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird, bleibt unsicher, ob die 5,5 Cent pro Gigabyte tatsächlich eingeführt werden. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen wären jedoch gravierend für die gesamte digitale Branche in Europa.