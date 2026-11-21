Frankreich droht eine schwere Schuldenkrise. Die Staatsverschuldung liegt bei 119 Prozent des BIP. Experten warnen vor politischer Lähmung und hohen Zinsen.

Die Wirtschaftswachstumsprognosen für Frankreich haben sich verschlechtert, während die Staatsverschuldung auf ein historisches Maximum von mehr als 3,6 Billionen Euro angestiegen ist. Dies entspricht einem Schuldenstand von 119 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die aktuelle Situation verschärft sich durch ein Haushaltsdefizit von 5,5 Prozent, das laut Prognose der Europäischen Kommission für das laufende Jahr erwartet wird. Die Finanzmärkte reagieren zunehmend nervös auf die Unfähigkeit der französischen Regierung, einen stabilen Finanzkurs zu bestimmen.

Nobelpreisträger warnt vor Titanic-Kurs

Jean Tirole, ein renommierter französischer Ökonom und Nobelpreisträger, hat die Lage im Radiosender France Inter am Mittwoch als äußerst kritisch bewertet. Er warnte davor, dass das Risiko einer tiefgreifenden Schuldenkrise in Frankreich sehr hoch sei. Tirole nutzte einen drastischen Vergleich, um die Passivität der politischen Klasse zu kritisieren, und erklärte, dass man sich auf dem Schiff Titanic befinde und sich damit zufrieden gebe, die Liegestühle zu verrücken. Diese Warnung folgt einer ähnlichen Aussage aus dem Vorjahr, als er bereits zu einem fundamentalen Kurswechsel aufrief. Die Dramatik der Situation wird auch durch die Worte des Chefs der französischen Zentralbank, Emmanuel Moulin, unterstrichen, der die Gefahr beschrieb, dass Frankreich nach und nach von seinen Schulden erwürgt werde.

Also read BDI fordert Zentralisierung und Resilienzbudget für deutsche Wirtschaft

Zinslast und Marktreaktionen steigen weiter

Die finanzielle Belastung für den französischen Staat nimmt drastisch zu. Die Zinsen für neu emittierte Staatsanleihen sind auf knapp fünf Prozent gestiegen, ein Wert, der mit dem in Großbritannien vergleichbar ist. Der Spread, also der Risikoaufschlag französischer Anleihen im Vergleich zu deutschen Staatspapieren, wächst kontinuierlich. Infolgedessen kann Italien sich mittlerweile günstiger refinanzieren als die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Die Zinslast allein betrug im Jahr 2025 bereits 65 Milliarden Euro, was sie zum zweithöchsten einzelnen Ausgabenposten im Staatshaushalt macht. Diese hohen Kosten verdrängen Mittel für andere wichtige öffentliche Aufgaben und erhöhen den Druck auf die Staatsfinanzen erheblich.

Politische Blockade durch fehlende Mehrheit

Eine wesentliche Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist die politische Instabilität. Bruno de Moura Fernandes, Leiter der makroökonomischen Forschung beim Kreditversicherer Coface in Paris, betont, dass die Märkte sensibel auf die Schwierigkeiten Frankreichs reagieren, ein Budget zu beschließen. Dies ist eine direkte Folge der Auflösung der Nationalversammlung im Jahr 2024 durch Präsident Emmanuel Macron, wodurch seine politische Mehrheit verloren ging. De Moura Fernandes warnt, dass sich diese Blockade wahrscheinlich nicht auflöst. Selbst wenn Neuwahlen im Mai 2027 stattfinden, ist es unwahrscheinlich, dass eine politische Kraft eine klare Mehrheit erzielt. Dies würde den Nachfolger von Macron dazu zwingen, Parlamentswahlen auszuschreiben, wobei die Nationalversammlung wahrscheinlich weiter zersplittert bliebe.

Advertisement

Wahlprogramme der Opposition scheitern an der Realität

Die politischen Alternativen zur aktuellen Regierung zeigen sich ebenfalls als wenig realistisch für die Stabilisierung der Staatsfinanzen. Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei plant Einsparungen in Höhe von 140 Milliarden Euro bis 2032, unter anderem durch Kürzungen bei Sozialleistungen für Ausländer und bei französischen EU-Zahlungen. Ökonomen halten diese Pläne jedoch für unrealistisch. Sollte Le Pen gewinnen, müsste sie sich den Konservativen annähern, was sie zu wirtschaftlichem Pragmatismus zwingen würde. Auf der linken Seite fordert Jean-Luc Mélenchon höhere Löhne, die Rückkehr zum Rentenalter von 60 Jahren und eine höhere Besteuerung der Reichen. Sein Vorschlag, den Teil der französischen Staatsschulden, der von der Europäischen Zentralbank gehalten wird, einfach zu streichen, wird besonders kontrovers diskutiert und von Finanzexperten als gefährlich eingestuft.

Langfristige Perspektiven und historische Defizite

Frankreich hat seit 1974 keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorgelegt. Präsident Emmanuel Macron versprach nach seiner Wahl 2017, die Schulden durch Wirtschaftswachstum zu verringern. Dieser Plan scheiterte jedoch an den enormen Kosten der Corona-Pandemie 2020, Milliardenhilfen für Betriebe und der Finanzierung von Kurzarbeitergeld. Ab 2022 kamen umfassende Maßnahmen zur Erhöhung der Kaufkraft aufgrund der Energiekrise hinzu. Es gelang der Regierung nicht, die strukturellen Staatsausgaben zu senken, die mit mehr als 57 Prozent des BIP deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegen. Das Wachstum ist seit zwei Jahren sehr schwach, die Investitionen sind gesunken, und der Konsum bleibt trotz rekordhoher Ersparnisse der Haushalte gering. Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, tritt im Februar zurück, und einige hoffen, dass sie zur Präsidentschaftswahl antreten wird.

Auswirkungen auf Bürger und mögliche EZB-Intervention

Die soziale und wirtschaftliche Lage in Frankreich hat zu wochenlangen Streiks geführt, die höhere Löhne, mehr Geld für Bildung und eine Bekämpfung der hohen Lebenshaltungskosten fordern. Sollte es 2027 zu keiner politischen Stabilisierung kommen, ist es unwahrscheinlich, dass die Wirtschaft im folgenden Jahr wieder an Schwung aufnimmt. Frankreich droht zwar kein sofortiger Zahlungsausfall, doch die hohen Zinsen belasten die Staatskasse massiv. Sollte der Spread zu groß werden, müsste die Europäische Zentralbank irgendwann eingreifen, beispielsweise durch das Aufkaufen französischer Staatsanleihen, um die Stabilität des Euro-Raums zu gewährleisten.