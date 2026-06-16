Frankreich startet mit Sieg gegen Senegal in die WM - Mbappé wird französischer Rekordtorschütze

Die Franzosen gewinnen ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft mit 3:1 gegen Senegal. Kylian Mbappé erzielt zwei Tore und überholt damit den französischen WM-Torrekord. Trotz früher Drangphase hadert der Favorit lange mit der senegalesischen Defensive. Ein Flöten-Jubel und ein spektakulärer Fernschuss runden den Sieg ab.

Die Französische Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel der Weltmeisterschaft gegen Senegal mit 3:1 gewonnen. Dabei erzielte Kylian Mbappé zwei Tore und wurde damit zum alleinigen französischen Rekordtorschützen bei Weltmeisterschaften.

Sein erstes Tor in der 66. Minute brachte die Führung, das zweite in der Nachspielzeit sicherte den Sieg. Trotz hochkarätiger Offensive hatte der Titelfavorit lange Zeit große Probleme mit den mutigen Senegalesen. Senegal verteidigte aufmerksam und kam selbst zu guten Chancen, scheiterte jedoch an der französischen Abwehr oder am eigenen Abschluss.

Nach dem Seitenwechsel steigerte Frankreich die Intensität und erzielte durch Mbappé die Führung. Der Starstürmer jubelte mit einem besonderen Flöten-Jubel, den er zuvor in einer Comedy-Show versprochen hatte. Kurz darauf erhöhte der eingewechselte Bradley Barcola zum 2:0. Senegal verkürzte noch einmal, doch Mbappés zweites Tor machte den Sieg perfekt.

Trainer Didier Deschamps hatte vor einem schwierigen Spiel gewarnt. Aus deutscher Sicht ist das Ergebnis interessant, denn ein mögliches Achtelfinale zwischen Deutschland und Frankreich rückt näher, falls beide ihre Gruppen gewinnen. Das Spiel zeigte, dass Frankreich zwar als Favorit startet, aber noch Steigerungspotenzial hat





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