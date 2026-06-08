Frankreich und Holland haben ihre letzten Vorbereitungsspiele vor der Weltmeisterschaft gewonnen. Die französische Mannschaft setzte sich im Stade Pierre-Mauroy in Lille mit 3:1 gegen Nordirland durch, während die niederländische Elf ihre Generalprobe knapp mit 2:1 gegen Usbekistan gewann.

Frankreich und Holland gewinnen ihre letzten Vorbereitungsspiele vor der Weltmeisterschaft . Die französische Mannschaft setzte sich im Stade Pierre-Mauroy in Lille mit 3:1 gegen Nordirland durch, während die niederländische Elf ihre Generalprobe knapp mit 2:1 gegen Usbekistan gewann.

Beide Spiele waren von wichtigen Torhüter-Wechseln geprägt. Frankreichs Erfolg war vor allem auf die Leistung von Christopher Olise zurückzuführen, der drei Treffer erzielte. Der Offensivspieler des FC Bayern sorgte mit seinen beiden Toren in der zweiten Hälfte für den verdienten Erfolg. Nordirland kam zwar noch einmal auf 1:2 heran, aber Olise entschied das Spiel mit seinem dritten Tor in der 74.

Minute endgültig zu Gunsten Frankreichs. Bei Holland gab es jedoch Sorgen um den Stammtorhüter Bart Verbruggen, der nach einem Zusammenprall verletzt wurde und durch Bayer-Keeper Mark Flekken ersetzt werden musste. Der Ausfall von Verbruggen dürfte bei den Holländern für Unruhe sorgen, da sie bereits vor dem Anpfiff einen personellen Rückschlag verkraften mussten, als Arsenal-Verteidiger Jurrien Timber die Weltmeisterschaft wegen einer Leistenverletzung verpasste. Bondscoach Ronald Koeman hat bereits reagiert und RB-Profi Lutsharel Geertruida nachnominiert





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